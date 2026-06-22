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Старшая дочь Сильвестра Сталлоне показала фигуру в купальнике

Старшая дочь голливудского актера Сильвестра Сталлоне показала фигуру в бикини
Систин Роуз Сталлоне с сестрами Софией Роуз и Скарлет Роуз
Систин Роуз Сталлоне с сестрами Софией Роуз и Скарлет РоузИсточник: Legion-Media.ru

Старшая дочь Сильвестра Сталлоне, София, выложила в личный блог снимки с отдыха. Девушка позировала в ярком бикини на палубе яхты и показала подписчикам свою фигуру. Она рассказала, что проводит время с возлюбленным на Сардинии.

«Великолепно. Я так рад за тебя», — написал в комментариях к посту сам актер.

София Сталлоне, фото: соцсети
София Сталлоне, фото: соцсети

Сестры Софии тоже отметили, что она выглядит прекрасно. У Сталлоне и его супруги Дженнифер Флавин трое детей: София, Систин и Скарлетт. Пара встретилась в голливудском ресторане, а затем снова пересеклась на съемках картины «Рокки 5».

Актер не торопился делать предложение избраннице, которая младше него на 22 года. Они поженились уже после того, как на свет появилась первая дочь.

В августе 2022 года пресса сообщила, что Флавин подала на развод после 25 лет официального брака. Она обвинила мужа в растрате семейного бюджета. Однако уже в сентябре Сталлоне опубликовал в соцсетях совместное фото с женой, что породило слухи о примирении. Спустя месяц супруги официально заявили, что сохранили семью. Как отметил сам актер, им повезло друг с другом.