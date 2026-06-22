В августе 2022 года пресса сообщила, что Флавин подала на развод после 25 лет официального брака. Она обвинила мужа в растрате семейного бюджета. Однако уже в сентябре Сталлоне опубликовал в соцсетях совместное фото с женой, что породило слухи о примирении. Спустя месяц супруги официально заявили, что сохранили семью. Как отметил сам актер, им повезло друг с другом.