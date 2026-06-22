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Фонд Кончаловского выпустил фильм о начале Великой Отечественной войны

Онлайн-премьера картины состоялась на медиаплатформе «Смотрим»
Андрей Кончаловский
Андрей КончаловскийИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Документальный фильм «История от первого лица. Начало войны», посвященный первым месяцам Великой Отечественной войны, выпустил Фонд Андрея Кончаловского. Онлайн-премьера картины состоялась на медиаплатформе «Смотрим», сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

«Фонд Андрея Кончаловского при поддержке Президентского фонда культурных инициатив анонсирует премьеру документального фильма “История от первого лица. Начало войны” — нового этапа в развитии проекта “История от первого лица”. До этого момента проект существовал в формате архивных видеозаписей с воспоминаниями ветеранов», — говорится в сообщении.

В основу фильма легли воспоминания ветеранов и непосредственных участников событий 1941 года, собранные Фондом Андрея Кончаловского в рамках проекта «История от первого лица». Картина охватывает период от предвоенных лет до сентября 1941 года и рассказывает о событиях через личные свидетельства очевидцев.

Режиссером фильма выступил Дмитрий Митрукевич, автором сценария — Анна Деркач. Текст в картине читает Сергей Чонишвили, продюсером проекта стал Евгений Степанов.

«История от первого лица. Начало войны» стала первой полнометражной документальной лентой одноименного цикла, посвященного сохранению свидетельств очевидцев ключевых событий российской истории.