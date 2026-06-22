Фонд Кончаловского выпустил фильм о начале Великой Отечественной войны

В основу фильма легли воспоминания ветеранов и непосредственных участников событий 1941 года, собранные Фондом Андрея Кончаловского в рамках проекта «История от первого лица». Картина охватывает период от предвоенных лет до сентября 1941 года и рассказывает о событиях через личные свидетельства очевидцев.