Актриса воспитывает сына от бизнесмена Евгения Савельева. В мае 2023 года Бортич публично заявила в соцсетях, что развелась с отцом ребенка. По словам артистки, они остались друзьями и вместе продолжают растить мальчика, как адекватные люди, любящие своего сына.