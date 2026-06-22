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Бортич показала домашний праздник в честь 6-летия сына

Актриса показала своего сына-именинника
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Александра Бортич с сыном, фото: соцсети
Александра Бортич с сыном, фото: соцсети

Александра Бортич, известная по роли в «Полицейском с Рублевки», показала в соцсети домашние кадры с дня рождения своего сына. Первенцу звезды исполнилось шесть лет.

Артистка призналась, что основательно подготовилась к празднику и ярко украсила квартиру, чтобы порадовать мальчика. Свой декораторский опыт знаменитость оценила без лишней скромности.

Сын Александры Бортич, фото: соцсети
Сын Александры Бортич, фото: соцсети

«В этом году горжусь собой без лишней скромности», — написала Бортич.

Актриса воспитывает сына от бизнесмена Евгения Савельева. В мае 2023 года Бортич публично заявила в соцсетях, что развелась с отцом ребенка. По словам артистки, они остались друзьями и вместе продолжают растить мальчика, как адекватные люди, любящие своего сына.