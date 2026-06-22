Елена родила девочку от адвоката Александра Рыжих. Их отношения когда-то были публичными, и пара не раз выясняла их на виду у всех. Звезда рассказывала, что бывший муж «морально уничтожал» ее сына Тимофея, у которого есть особенности в развитии (ребенок родился в предыдущем браке актрисы). По словам Ксенофонтовой, сначала Рыжих самоутверждался за ее счет, а затем переключился на мальчика, которому тогда было семь лет. Артистка отмечала, что решила спасаться и объявила супругу о расставании.