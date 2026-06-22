Елена Ксенофонтова, известная по роли в сериале «Кухня», поделилась с поклонниками трогательным моментом из жизни. В своем личном блоге звезда опубликовала видео, где танцует дома вместе с 15-летней дочерью Софией. Девушка только что окончила девятый класс.
Как рассказала артистка, Софье не хватило всего одного балла до пятерки по русскому языку. Из-за этого, по словам знаменитости, дочь сильно расстроилась — она не смогла получить аттестат с отличием.
Елена родила девочку от адвоката Александра Рыжих. Их отношения когда-то были публичными, и пара не раз выясняла их на виду у всех. Звезда рассказывала, что бывший муж «морально уничтожал» ее сына Тимофея, у которого есть особенности в развитии (ребенок родился в предыдущем браке актрисы). По словам Ксенофонтовой, сначала Рыжих самоутверждался за ее счет, а затем переключился на мальчика, которому тогда было семь лет. Артистка отмечала, что решила спасаться и объявила супругу о расставании.
После разрыва адвокат обвинил Ксенофонтову в мошенничестве, умышленном нападении и нанесении ему побоев. Спустя год, когда вступил в силу закон о декриминализации домашнего насилия, суд удовлетворил апелляцию артистки и полностью оправдал ее. Однако на этом конфликт не закончился: Рыжих пытался отсудить у бывшей жены недвижимость и лишить ее родительских прав на общую дочь. Тем не менее Софья осталась жить с матерью. Ксенофонтова рассказывала о судебных тяжбах в соцсетях, признаваясь, что почти пять лет «жила в аду».