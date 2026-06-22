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Эмбер Херд показала редкие фото с 5-летней дочерью

Девочка поддержала звездную маму, которая участвовала в марафоне
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Эмбер Херд
Эмбер ХердИсточник: Legion-Media

40-летняя Эмбер Херд приняла участие в массовом забеге в Мадриде — там она живет с детьми последние несколько лет. На мероприятии ее поддерживала дочка Уна, которой пять лет.

В личном блоге Херд поделилась кадрами с мероприятия. На некоторых из них видно, как актриса обнимает дочь сразу после финиша. 

Эмбер Херд с дочкой / фото: соцсети
Эмбер Херд с дочкой / фото: соцсети
Эмбер Херд / фото: соцсети
Эмбер Херд / фото: соцсети

Старшая дочь Херд появилась на свет от суррогатной матери. Та же история и с младшими детьми актрисы — двойняшками. Кто именно является отцом всех троих детей, звезда не раскрывает. Однако ходят слухи, что биологическим отцом может быть миллиардер Илон Маск. Эмбер состояла с ним в отношениях с 2016 по 2018 год.

Ранее Эмбер Херд откровенно рассказала о последствиях развода с Джонни Деппом.