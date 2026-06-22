Старшая дочь Херд появилась на свет от суррогатной матери. Та же история и с младшими детьми актрисы — двойняшками. Кто именно является отцом всех троих детей, звезда не раскрывает. Однако ходят слухи, что биологическим отцом может быть миллиардер Илон Маск. Эмбер состояла с ним в отношениях с 2016 по 2018 год.