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Сына звезды «Сватов» прозвали Карлсоном из-за нового имиджа

47-летний Филипп Васильев покрасил волосы в яркий цвет
Сына звезды «Сватов» прозвали Карлсоном из-за нового имиджа
Сына звезды «Сватов» прозвали Карлсоном из-за нового имиджаИсточник: Lenta.Ru

Сына актрисы Татьяны Васильевой блогера Филиппа Васильева прозвали Карлсоном из-за нового имиджа. Ролик опубликован в его Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

47-летний наследник звезды сериала «Сваты» решил поддержать старшую дочь Мирру, которая захотела покрасить волосы. В результате мужчина пошел с дочерью в салон и также изменил цвет волос на ярко-красный. В ролике он подчеркнул, что решил быть с дочерью на одной волне.

Пользователей сети порадовал поступок Васильева, а также его образ. «Огонь, Филипп! Звание “отец года” — ваше», «Карлсон вернулся!», «Лучший», «Русалочка Ариэль», — написали они.