Сына звезды «Сватов» прозвали Карлсоном из-за нового имиджа

47-летний наследник звезды сериала «Сваты» решил поддержать старшую дочь Мирру, которая захотела покрасить волосы. В результате мужчина пошел с дочерью в салон и также изменил цвет волос на ярко-красный. В ролике он подчеркнул, что решил быть с дочерью на одной волне.