Иван Охлобыстин рассказал о проблемах с выездом за границу

Известно, что артист внесен в санкционный список стран Евросоюза (ЕС), Прибалтики, Канады и Украины. Сам Охлобыстин признался, что его не беспокоит невозможность посетить другие страны, поскольку ограничения помогли ему лучше узнать Россию.