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Иван Охлобыстин рассказал о проблемах с выездом за границу

Иван Охлобыстин заявил, что не выезжает за рубеж на фоне введенных против него санкций
Иван Охлобыстин на премьере фильма «Холоп 3», фото: пресс-служба
Иван Охлобыстин на премьере фильма «Холоп 3», фото: пресс-служба

Актер Иван Охлобыстин заявил, что предпочитает не выезжать за рубеж на фоне введенных против него санкций. Его слова приводит Пятый канал.

«Я в Турцию не ездил, мне нельзя. Я в ЕС запрещен, меня ловят как террориста», — уточнил актер.

Известно, что артист внесен в санкционный список стран Евросоюза (ЕС), Прибалтики, Канады и Украины. Сам Охлобыстин признался, что его не беспокоит невозможность посетить другие страны, поскольку ограничения помогли ему лучше узнать Россию.

Ранее Охлобыстин призвал простить артистов, уехавших из страны после начала специальной военной операции. Актер объяснил, что покинувшие Россию коллеги не смогли правильно понять происходящее из-за своей инфантильности.