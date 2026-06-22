Квентин Тарантино сыграет роль в драматическом фильме

Подробности нового проекта не раскрываются, однако на опубликованном снимке видно, что в съемках сцены принимают участие Тарантино и певица Кайли Миноуг. Уточняется, что фото сделано в городе Порткоул, где снимались сцены похорон и поминок для будущей картины.