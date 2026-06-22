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Стартовали съемки нового «Курьера» по повести Шахназарова: первые кадры

На первом дне съемок присутствовал Карен Шахназаров
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Курьер»
Кадр из фильма «Курьер»

В Москве стартовали съемки новой экранизации повести «Курьер». Главную роль в фильме исполнит Денис Косиков, известный зрителям по сериалу «На автомате». В актерском составе также заявлены Александра Тихонова, Филипп Янковский, Анастасия Немоляева, Анна Михалкова и другие актеры. Режиссерское кресло занял Илья Ермолов, работавший над сериалом «Золотое дно». 

Продюсер Георгий Малков ответил заочным скептикам, которые призывают «не трогать классику!»: «Лучший ответ — присутствие Карена Георгиевича Шахназарова на первом съемочном дне. Он нам позволил “трогать” и благословил.»

На съемках фильма «Курьер»
На съемках фильма «Курьер»

Сюжет нового фильма перенесен в наши дни. 17-летний Иван с трудом переживает развод родителей. Парень разочаровывается во взрослых, которые не могут навести порядок в собственной жизни. Он заваливает ЕГЭ, сбегает в Москву и находит работу курьером. За несколько дней разъездов по городу герой видит контрасты столицы: от шикарных апартаментов до тесных хостелов, от благополучных семей до людей, борющихся с одиночеством и неопределенностью.

На съемках фильма «Курьер»
На съемках фильма «Курьер»

Во время одного из заказов Иван встречает Катю. Она из богатой семьи, и за нее уже все решили родители. Между молодыми людьми вспыхивает симпатия, но вместе с ней возникает и столкновение двух совершенно разных взглядов на жизнь. Постепенно Иван осознает: у всех людей, несмотря на разный достаток, одни и те же проблемы, страхи и мечты.

Ранее стало известно, кто сыграет главные роли в новом «Курьере.