Во время одного из заказов Иван встречает Катю. Она из богатой семьи, и за нее уже все решили родители. Между молодыми людьми вспыхивает симпатия, но вместе с ней возникает и столкновение двух совершенно разных взглядов на жизнь. Постепенно Иван осознает: у всех людей, несмотря на разный достаток, одни и те же проблемы, страхи и мечты.



Ранее стало известно, кто сыграет главные роли в новом «Курьере.