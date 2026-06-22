В марте издание Daily Mail со ссылкой на инсайдера написало, что дочери знаменитостей почти перестали общаться с отцом. Источник заявил: Николь Кидман не настраивала детей против родителя. По словам инсайдера, Сандей и Фейт сами отдалились от Кита Урбана после развода родителей. Девочки обижены из-за того, что их отец развелся с матерью спустя 19 лет брака.