Николь Кидман публично обратилась к бывшему мужу Киту Урбану после развода. В личном блоге она поздравила экс-супруга с Днем отца. Этот праздник во многих странах выпадает на третье воскресенье июня.
В честь даты Кидман выложила снимок Кита Урбана вместе с дочерьми Сандей Роуз и Фейт Маргарет. Также она показала фото с собственным отцом Энтони Кидманом.
«С Днем отца всех отцов!» — написала звезда.
О расставании Николь Кидман и Кита Урбана стало известно 29 сентября. Издание TMZ сообщило, что актриса и певец живут раздельно с начала лета. Забота о двух детях легла на Кидман, пока Урбана нет рядом.
В марте издание Daily Mail со ссылкой на инсайдера написало, что дочери знаменитостей почти перестали общаться с отцом. Источник заявил: Николь Кидман не настраивала детей против родителя. По словам инсайдера, Сандей и Фейт сами отдалились от Кита Урбана после развода родителей. Девочки обижены из-за того, что их отец развелся с матерью спустя 19 лет брака.
Ранее Кит Урбан публично поздравил Николь Кидман с днем рождения.