1994 год. В непростое для страны время в Театре имени Маяковского с успехом идет спектакль «Бешеные деньги» по пьесе Островского. Главную роль играет один из ведущих артистов труппы Александр Мартынов. Вечером должен состояться важнейший показ для спонсоров, но днем актер просто не приходит на репетицию. Когда его вызвали «на ковер», Мартынов невозмутимо заявил, что летал в Швейцарию подписывать контракт с голливудскими продюсерами. Однако художественный руководитель Андрей Гончаров давно знал об этой особенности артиста — придумывать собственную реальность и заставлять окружающих в нее верить. На этот раз Мартынов зашел слишком далеко.
Красивый сказочник
Как вспоминала его вторая жена, актриса Театра имени Маяковского Татьяна Муха, биография Александра должна была соответствовать его внешности. Высокий, подтянутый блондин со светлыми глазами и белоснежной улыбкой, он производил впечатление человека, которому самой судьбой предназначена красивая жизнь. Александр был поздним и горячо любимым ребенком художницы Марии Мартыновой, которая воспитывала его одна.
Став востребованным актером, Мартынов рассказывал, что его отец — французский летчик, героически погибший во время войны. По другой версии, ему якобы правительственным самолетом из Парижа доставили орден Почетного легиона, предназначенный отцу. Разумеется, эту награду никто никогда не видел. Или он уверял коллег, что приехал в театр на собственном «Мерседесе», но ключи, как назло, где-то потерялись, поэтому прокатить никого не сможет.
Эта черта характера, безусловно, помогала ему в профессии. Мартынов убедительно перевоплощался в самых разных героев и даже пробовал писать сценарии. Актерская удача долго была к нему благосклонна. После главной роли в спортивной драме «Право на прыжок» он проснулся знаменитым. Предложения буквально посыпались одно за другим: «Совесть», «Пробивной человек», «Право на выстрел», наконец, «Военно-полевой роман», номинированный на премию «Оскар» в 1985 году.
В Театре имени Маяковского спектакли с его участием неизменно собирали аншлаги — «Беседы с Сократом», «Соловьиная ночь», «Кошка на раскаленной крыше». В любой компании, если был в хорошем настроении, Мартынов моментально становился центром внимания, покоряя окружающих обаянием и искрометным юмором.
Неудивительно, что женщины буквально теряли от него голову. Очень быстро Александр Сергеевич приобрел репутацию ловеласа. Тем более что и в жизни он прекрасно играл роль героя-романтика, красиво ухаживая до тех пор, пока ему самому было интересно. Например, Татьяна Муха вспоминала, как однажды он пришел к ней ранним утром с охапкой ее любимых ландышей. Или нырнул весной в фонтан лишь для того, чтобы вызвать у нее улыбку.
Хрустальный кубок с трещиной
Романов у Мартынова было много, но подробностей о них сохранилось крайне мало. Актер рассказывал только то, что считал нужным, формируя вокруг себя определенный миф. В отношениях он, по словам Татьяны Мухи, вел себя как хрустальный кубок — человек, который позволял себя любить, но редко любил сам.
Известно, что в студенческие годы Мартынов был женат и стал отцом двух сыновей. Брак быстро распался, с детьми актер не общался, но, по словам Татьяны Мухи, исправно выплачивал алименты.
В театре он закрутил роман с актрисой Любовью Руденко, которая родила от него сына Анатолия. Он тоже пошел по стопам родителей и стал актером. Долгое время Любовь скрывала имя настоящего отца мальчика. Впрочем, поклонники не раз отмечали, что внешнее сходство Анатолия Руденко и Александра Мартынова слишком очевидно. Тем не менее актер никогда не общался с сыном и не предпринимал попыток наладить отношения. Сам Анатолий продолжает считать своим отцом Кирилла Макеенко, который его воспитал.
Есть у Мартынова и внебрачная дочь. По крайней мере, так утверждает Татьяна Муха. Во время их брака супруги регулярно получали письма от некой женщины, которая присылала фотографии девочки и утверждала, что это дочь Александра. Однако актер ребенка так и не признал.
Брак с актрисой Театра имени Маяковского Татьяной Мухой продлился четыре года. В нем родилась дочь Маша. По словам актрисы, именно беременность стала причиной официального оформления отношений: Мартынов не настаивал ни на прерывании беременности, ни на рождении ребенка, предоставив выбор возлюбленной. В редкие промежутки между репетициями и съемками он был вовлеченным отцом: стирал пеленки, гулял с коляской и с гордостью рассказывал всем, что переживает один из самых счастливых периодов своей жизни. Но вскоре и эта роль ему наскучила.
История закончилась банально. На съемках фильма «Султан Бейбарс» (1989) актер закрутил роман с Татьяной Плотниковой. Не стесняясь жены, он признавался новой возлюбленной в любви по телефону, но при этом не уходил из семьи. И только когда измученная происходящим Татьяна решилась выставить мужа за дверь, брак окончательно распался. Позднее она признавалась, что Мартынов просто не способен любить.
Финал без аплодисментов
После скандала, вызванного прогулом важной репетиции, и последующего увольнения из Театра имени Маяковского Александр Мартынов демонстративно порвал отношения и с профессией, и с прежним кругом общения. Он просто исчез. Лишь в 2008 году мелькнул в эпизодической роли в сериале «Псевдоним “Албанец”».
Татьяна Муха снова вышла замуж и на долгие годы переехала с семьей в США. В 2005 году для оформления документов дочери Маше ей понадобилось разрешение бывшего мужа. С большим трудом она нашла его на даче в Кратове. Там Мартынов жил со старенькой матерью и новой гражданской женой, которая также родила ему дочь. О некогда любимой Маше он даже не спросил, а помочь с документами отказался, заявив, что девочку вывезли из страны без его согласия.
В 2026 году Александру Мартынову исполнится 78 лет. Уже более трех десятилетий звезда Театра имени Маяковского ведет жизнь затворника, словно намеренно сжег все мосты, связывавшие его с временем актерского триумфа.