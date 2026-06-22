Неудивительно, что женщины буквально теряли от него голову. Очень быстро Александр Сергеевич приобрел репутацию ловеласа. Тем более что и в жизни он прекрасно играл роль героя-романтика, красиво ухаживая до тех пор, пока ему самому было интересно. Например, Татьяна Муха вспоминала, как однажды он пришел к ней ранним утром с охапкой ее любимых ландышей. Или нырнул весной в фонтан лишь для того, чтобы вызвать у нее улыбку.