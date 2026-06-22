Рекордсмен среди актрис всех времен
Мэрил Стрип удерживает рекорд, который вряд ли кому-то покорится в обозримом будущем: 21 номинация на премию «Оскар»! Из них три завершились победой — за выдающиеся работы в «Крамере против Крамера» (1979), «Выборе Софи» (1982) и «Железной леди» (2011).
Добавим к этому восемь «Золотых глобусов» (плюс почетная награда Сесила Б. ДеМилля), две премии BAFTA, четыре «Эмми» и получим богатейшую коллекцию живой легенды. Такой послужной список лишает смысла любую дискуссию о том, кто занимает вершину актерского олимпа.
Удивительный голос
У Стрип масса талантов, но один из них оказал едва ли не наибольшее влияние на ее карьеру. Речь про ее абсолютный слух к языкам и акцентам — дар, которым могут похвастаться единицы. Подтверждение ее способностям можно найти сразу в нескольких картинах.
В «Выборе Софи» она говорила по-английски и по-немецки с польским акцентом, а также на чистом польском языке. Для ленты «Из Африки» она освоила датский выговор, для «Мостов округа Мэдисон» — итальянский. Наконец, в «Железной леди» она с удивительной точностью воспроизвела специфическую манеру речи Маргарет Тэтчер. Когда во время визита в Белфаст журналисты спросили, как ей удается копировать чужие акценты, Стрип ответила с безупречным белфастским произношением: «Я просто слушаю».
«Выбор Софи» и другие выдающиеся роли
Среди более чем семидесяти ролей у нее есть несколько, которые прочно вошли в историю кино. Особняком в этом перечне стоят «Выбор Софи» и «Крамер против Крамера». Польская узница концлагеря из «Выбора Софи» (1982), вынужденная принять невыносимое решение, — одна из самых душераздирающих сцен, которую можно увидеть на экране.
«Крамер против Крамера» входит в большинство учебников по кино, и в этом огромная заслуга Стрип. Актриса лично переписала судебную речь своей героини Джоанны, превратив изначально плоский персонаж в глубокую, страдающую женщину, которой невозможно не сопереживать. Именно эта тонкая работа принесла актрисе ее первый «Оскар».
Миранда Пристли
Конечно, большинство зрителей при упоминании героини нашего материала вспоминают «Дьявол носит Prada» (2006). Ее Миранда Пристли — холодная, безупречная, устрашающая главный редактор модного журнала — превратилась в один из самых узнаваемых женских образов нулевых. Фильм собрал более 326 миллионов долларов в прокате и принес Стрип очередную номинацию на «Оскар».
Это тот случай, когда антагонист даже затмил главного героя (Энн Хэтэуэй). Реплики Миранды разошлись на цитаты, а о влиянии моды узнали даже те, кто считал все это пустышкой. Интересно, что роль изначально воспринималась как «злодейская», но Стрип придала ей такой объем, что Миранда стала трагической фигурой. В этом году на экраны вышло продолжение — «Дьявол носит Prada 2». На этот раз Миранде приходится спасать свой журнал в эпоху цифровых медиа. Кстати, это один из редких случаев, когда Стрип вернулась к образу своей героини. Сиквел уже собрал более 677 миллионов долларов в прокате.
Умение смешить
Долгое время Стрип ассоциировалась в основном с драмой. Хотя еще в 90-е она ярко проявляла себя в комедиях: «Смерть ей к лицу», «Дьяволица». Но начиная с «Дьявола носит Prada», а затем и в «Мамма MIA!» (2008) она начала серьезно менять восприятие массового зрителя. Кинокритик Уэсли Моррис написал тогда, что величайшая актриса американского кино наконец-то стала и настоящей кинозвездой.
В последующие годы она смешила публику с экрана в «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту», «Простые сложности», «Не смотрите наверх», сериале «Убийства в одном здании». В юморе Стрип демонстрирует легкость и самоиронию, и это делает ее великой актрисой в не меньшей степени, чем драматические работы.
Борьба за права женщин и отстаивание принципов
Актриса последовательно и публично отстаивает права женщин в кино и в обществе. Еще в 1990-е она выступила с программной речью на национальной конференции Гильдии актеров, указав на неравенство в оплате труда и нехватку ролей для женщин. В 2015-м она отправила каждому члену Конгресса США личное письмо в поддержку Поправки о равных правах. В том же году она обратила внимание общественности на гендерный перекос среди кинокритиков, а в 2017-м в своей речи на «Золотом глобусе» произнесла слова, ставшие манифестом: «Неуважение влечет за собой неуважение, насилие ведет к насилию. Когда сильные используют свое положение для травли других, мы все остаемся в проигрыше».
Кроме того, она организовала творческую лабораторию, направленную на поддержку женщин-сценаристов старше 40 лет, помогая им пробиться сквозь возрастные и гендерные барьеры Голливуда. В 2018-м Стрип стала одним из главных амбассадоров и спонсоров голливудского движения Time's Up, призванного защитить женщин от преследований и дискриминации в профессиональной среде. А в 2023-м подписала открытое письмо Гильдии киноактеров, требующее защитить профессию от неконтролируемого применения технологий искусственного интеллекта.
Отношения с Мартином Шортом
В последнее время все внимание фанатов приковано к ее личной жизни, а именно к отношениям с актером Мартином Шортом. Они познакомились на съемках сериала «Убийства в одном здании», где сыграли влюбленную пару. Первые слухи о романе возникли в 2024-м после их совместного появления на «Золотом глобусе». И хотя сами актеры до сих пор публично утверждают, что они «просто близкие друзья», регулярные совместные выходы в свет заставляют поклонников верить в обратное.
Для обоих эти отношения, даже если они остаются дружескими, могут оказаться новой вехой. В 2023-м стало известно, что актриса уже много лет живет отдельно от своего мужа, скульптора Дона Гаммера. Мартин Шорт же потерял любимую супругу Нэнси Долман еще в 2010-м: она скончалась от рака. Поклонники артистов затаили дыхание: уже сейчас это один из наиболее трогательных дуэтов в шоу-бизнесе. Хочется верить, что за этим все же стоит нечто большее, чем дружба.