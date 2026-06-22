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Мэрил Стрип — 77 лет: почему ее обожают зрители по всему миру

Мэрил Стрип давно получила статус живой легенды, но ей удалось сохранить главное — любовь публики. В день 77-летия актрисы вспоминаем, почему мир от нее в восторге
Глеб Мантров
Автор Кино Mail
Мэрил Стрип
Мэрил СтрипИсточник: Legion-Media.ru

Рекордсмен среди актрис всех времен

Мэрил Стрип удерживает рекорд, который вряд ли кому-то покорится в обозримом будущем: 21 номинация на премию «Оскар»! Из них три завершились победой — за выдающиеся работы в «Крамере против Крамера» (1979), «Выборе Софи» (1982) и «Железной леди» (2011). 

Кадр из фильма «Железная леди»
Кадр из фильма «Железная леди»

Добавим к этому восемь «Золотых глобусов» (плюс почетная награда Сесила Б. ДеМилля), две премии BAFTA, четыре «Эмми» и получим богатейшую коллекцию живой легенды. Такой послужной список лишает смысла любую дискуссию о том, кто занимает вершину актерского олимпа.

Удивительный голос

Кадр из фильма «Из Африки»
Кадр из фильма «Из Африки»

У Стрип масса талантов, но один из них оказал едва ли не наибольшее влияние на ее карьеру. Речь про ее абсолютный слух к языкам и акцентам — дар, которым могут похвастаться единицы. Подтверждение ее способностям можно найти сразу в нескольких картинах. 

В «Выборе Софи» она говорила по-английски и по-немецки с польским акцентом, а также на чистом польском языке. Для ленты «Из Африки» она освоила датский выговор, для «Мостов округа Мэдисон» — итальянский. Наконец, в «Железной леди» она с удивительной точностью воспроизвела специфическую манеру речи Маргарет Тэтчер. Когда во время визита в Белфаст журналисты спросили, как ей удается копировать чужие акценты, Стрип ответила с безупречным белфастским произношением: «Я просто слушаю».

«Выбор Софи» и другие выдающиеся роли

Кадр из фильма «Крамер против Крамера»
Кадр из фильма «Крамер против Крамера»

Среди более чем семидесяти ролей у нее есть несколько, которые прочно вошли в историю кино. Особняком в этом перечне стоят «Выбор Софи» и «Крамер против Крамера». Польская узница концлагеря из «Выбора Софи» (1982), вынужденная принять невыносимое решение, — одна из самых душераздирающих сцен, которую можно увидеть на экране. 

«Крамер против Крамера» входит в большинство учебников по кино, и в этом огромная заслуга Стрип. Актриса лично переписала судебную речь своей героини Джоанны, превратив изначально плоский персонаж в глубокую, страдающую женщину, которой невозможно не сопереживать. Именно эта тонкая работа принесла актрисе ее первый «Оскар».

Миранда Пристли

Кадр из фильма «Дьявол носит Prada»
Кадр из фильма «Дьявол носит Prada»Источник: Legion-Media.ru

Конечно, большинство зрителей при упоминании героини нашего материала вспоминают «Дьявол носит Prada» (2006). Ее Миранда Пристли — холодная, безупречная, устрашающая главный редактор модного журнала — превратилась в один из самых узнаваемых женских образов нулевых. Фильм собрал более 326 миллионов долларов в прокате и принес Стрип очередную номинацию на «Оскар». 

Это тот случай, когда антагонист даже затмил главного героя (Энн Хэтэуэй). Реплики Миранды разошлись на цитаты, а о влиянии моды узнали даже те, кто считал все это пустышкой. Интересно, что роль изначально воспринималась как «злодейская», но Стрип придала ей такой объем, что Миранда стала трагической фигурой. В этом году на экраны вышло продолжение — «Дьявол носит Prada 2». На этот раз Миранде приходится спасать свой журнал в эпоху цифровых медиа. Кстати, это один из редких случаев, когда Стрип вернулась к образу своей героини. Сиквел уже собрал более 677 миллионов долларов в прокате.

Умение смешить

Кадр из фильма «Смерть ей к лицу»
Кадр из фильма «Смерть ей к лицу»

Долгое время Стрип ассоциировалась в основном с драмой. Хотя еще в 90-е она ярко проявляла себя в комедиях: «Смерть ей к лицу», «Дьяволица». Но начиная с «Дьявола носит Prada», а затем и в «Мамма MIA!» (2008) она начала серьезно менять восприятие массового зрителя. Кинокритик Уэсли Моррис написал тогда, что величайшая актриса американского кино наконец-то стала и настоящей кинозвездой. 

В последующие годы она смешила публику с экрана в «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту», «Простые сложности», «Не смотрите наверх», сериале «Убийства в одном здании». В юморе Стрип демонстрирует легкость и самоиронию, и это делает ее великой актрисой в не меньшей степени, чем драматические работы.

Борьба за права женщин и отстаивание принципов

Мэрил Стрип
Мэрил СтрипИсточник: Legion-Media.ru

Актриса последовательно и публично отстаивает права женщин в кино и в обществе. Еще в 1990-е она выступила с программной речью на национальной конференции Гильдии актеров, указав на неравенство в оплате труда и нехватку ролей для женщин. В 2015-м она отправила каждому члену Конгресса США личное письмо в поддержку Поправки о равных правах. В том же году она обратила внимание общественности на гендерный перекос среди кинокритиков, а в 2017-м в своей речи на «Золотом глобусе» произнесла слова, ставшие манифестом: «Неуважение влечет за собой неуважение, насилие ведет к насилию. Когда сильные используют свое положение для травли других, мы все остаемся в проигрыше».

Кроме того, она организовала творческую лабораторию, направленную на поддержку женщин-сценаристов старше 40 лет, помогая им пробиться сквозь возрастные и гендерные барьеры Голливуда. В 2018-м Стрип стала одним из главных амбассадоров и спонсоров голливудского движения Time's Up, призванного защитить женщин от преследований и дискриминации в профессиональной среде. А в 2023-м подписала открытое письмо Гильдии киноактеров, требующее защитить профессию от неконтролируемого применения технологий искусственного интеллекта.

Отношения с Мартином Шортом

Кадр из сериала «Убийства в одном здании»
Кадр из сериала «Убийства в одном здании»

В последнее время все внимание фанатов приковано к ее личной жизни, а именно к отношениям с актером Мартином Шортом. Они познакомились на съемках сериала «Убийства в одном здании», где сыграли влюбленную пару. Первые слухи о романе возникли в 2024-м после их совместного появления на «Золотом глобусе». И хотя сами актеры до сих пор публично утверждают, что они «просто близкие друзья», регулярные совместные выходы в свет заставляют поклонников верить в обратное.

Для обоих эти отношения, даже если они остаются дружескими, могут оказаться новой вехой. В 2023-м стало известно, что актриса уже много лет живет отдельно от своего мужа, скульптора Дона Гаммера. Мартин Шорт же потерял любимую супругу Нэнси Долман еще в 2010-м: она скончалась от рака. Поклонники артистов затаили дыхание: уже сейчас это один из наиболее трогательных дуэтов в шоу-бизнесе. Хочется верить, что за этим все же стоит нечто большее, чем дружба.