Актриса последовательно и публично отстаивает права женщин в кино и в обществе. Еще в 1990-е она выступила с программной речью на национальной конференции Гильдии актеров, указав на неравенство в оплате труда и нехватку ролей для женщин. В 2015-м она отправила каждому члену Конгресса США личное письмо в поддержку Поправки о равных правах. В том же году она обратила внимание общественности на гендерный перекос среди кинокритиков, а в 2017-м в своей речи на «Золотом глобусе» произнесла слова, ставшие манифестом: «Неуважение влечет за собой неуважение, насилие ведет к насилию. Когда сильные используют свое положение для травли других, мы все остаемся в проигрыше».