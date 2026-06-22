Мультфильм, вышедший на экраны в 1968 году, стал настоящей классикой, а его фразы разошлись на цитаты и прочно вошли в повседневную речь. Но за этой легкостью и обаянием скрывается долгий и кропотливый труд съемочной группы, полный творческих поисков, неожиданных решений и, конечно, звездных актеров озвучки. В этой статье мы приоткроем завесу тайны и расскажем, как снимали мультфильм «Малыш и Карлсон», с какими сложностями столкнулись создатели и какие удивительные факты сопровождали рождение этого шедевра.
Как родилась идея
Идея экранизации знаменитой трилогии шведской писательницы Астрид Линдгрен о Малыше и Карлсоне возникла у режиссера-мультипликатора Бориса Степанцева в конце 1960-х годов. К тому моменту в СССР уже была известна первая книга о забавном человечке с пропеллером, переведенная Лилианной Лунгиной. Ее перевод во многом смягчил образ Карлсона, сделав его не просто хулиганом, а энергичным и находчивым «мужчиной в самом расцвете сил».
Степанцев, как и многие, был очарован этим персонажем. Для работы над мультфильмом он собрал команду единомышленников: сценариста Бориса Ларина, композитора Геннадия Гладкова и художников Анатолия Савченко и Юрия Бутырина. Сценарий, написанный Лариным, значительно отличался от книжного перевода. Он сделал Малыша более трогательным и одиноким, а фрекен Бок — не просто злой домоправительницей, а ворчливой, но романтичной особой. Хулиганские выходки Карлсона были смягчены, а его любимым блюдом стало варенье. Изначально Степанцев планировал экранизировать все три книги, но в итоге были сняты только две первые: «Малыш и Карлсон» (1968) и «Карлсон вернулся» (1970). Третья часть так и осталась нереализованной, хотя в 1978 году по ней был выпущен диафильм «Карлсон опять проказничает».
Особенности съемочного процесса
Чтобы понять, как снимали мультфильм «Малыш и Карлсон», недостаточно просто перечислить технические этапы — за каждым кадром стояла уникальная творческая лаборатория. Режиссер Борис Степанцев и его команда подошли к работе не как к рядовой экранизации, а как к созданию нового мира, где каждая деталь — от внешности героев до музыкальной партитуры — рождалась в спорах, импровизациях и порой рискованных экспериментах.
Создание образов
Одной из главных задач было создание визуальных образов героев, которые бы запомнились зрителям. Художники не стали копировать иллюстрации шведской художницы Илон Викланд, а пошли своим путем. Малыш, голубоглазый мальчик, был срисован Юрием Бутыриным с собственного сына. А вот образ Карлсона стал настоящей находкой. Василий Ливанов, который в итоге озвучил персонажа, заметил, что нарисованный Карлсон удивительно похож на известного кинорежиссера Григория Рошаля. Это сходство было использовано, и Карлсон обрел свои знаменитые черты. Что касается фрекен Бок, то ее внешность изначально создавалась с прицелом на Фаину Раневскую, которая должна была ее озвучивать.
Анимация и раскадровка
Процесс создания рисованного мультфильма в те годы был невероятно трудоемким. Каждое движение персонажа требовало десятков, а то и сотен рисунков. Художники-аниматоры кропотливо прорисовывали каждый кадр, добиваясь естественности и выразительности. Особенно сложными были сцены с полетами Карлсона, где нужно было передать движение и динамику. Создатели уделяли огромное внимание деталям: от мимики персонажей до прорисовки городских пейзажей, которые стали не просто фоном, а полноценной частью повествования.
Работа со звуком и музыкой
Музыкальное сопровождение — важнейшая часть любого мультфильма. Для «Малыша и Карлсона» музыку написал Геннадий Гладков, который на тот момент был еще не так широко известен. Его мелодии идеально дополнили легкую и озорную атмосферу фильма. Интересно, что в сцене погони за жуликами звучит мелодия американского телеведущего и певца Мерва Гриффина под названием «Дом ужасов» — редкий случай использования западной музыки в советском мультфильме.
Когда проходили съемки мультфильма «Малыш и Карлсон»
Точная дата начала съемок мультфильма «Малыш и Карлсон», к сожалению, не зафиксирована в открытых источниках. Известно лишь, что работа над ним велась в конце 1960-х годов на студии «Союзмультфильм». Премьера первой части состоялась в 1968 году. Это был первый мультфильм из дилогии. Второй — «Карлсон вернулся» — вышел в 1970 году.
Какие сложности возникли в процессе съемок
Главной сложностью, с которой столкнулся режиссер Борис Степанцев, стал поиск голоса для Карлсона. Он перепробовал многих известных актеров, включая народных артистов СССР Михаила Яншина и Алексея Грибова. Но их голоса, при всей их фактурности и таланте, не подходили для этого необычного персонажа. Режиссер уже отчаялся, когда случайно поделился своей проблемой с другом — актером Василием Ливановым. Тот, взглянув на рисунки Карлсона, предложил свою кандидатуру, спародировав режиссера Григория Рошаля. Степанцев сначала отнесся к этой идее скептически, но после первой же пробы понял, что нашел идеальный вариант.
Еще одной проблемой стала работа с Фаиной Раневской. Актриса, известная своим своенравным характером, сначала отказалась озвучивать фрекен Бок, посчитав, что персонаж нарисован недостаточно хорошо. Однако Степанцев убедил ее, заявив, что образ уже утвержден худсоветом (на самом деле это было не так). Во время записи Раневская потребовала, чтобы режиссер покинул студию, иначе она не будет работать. Степанцеву пришлось подчиниться и наблюдать за процессом из-за стекла звукорежиссерской рубки. Но, несмотря на все сложности, Раневская и Ливанов сработались моментально, и их импровизации рождали знаменитые фразы, которых не было в сценарии.
Интересные факты о мультфильме «Малыш и Карлсон»
За историю своего существования мультфильм оброс множеством удивительных фактов, которые делают его еще более любимым.
Оригинал и адаптация. В книгах Астрид Линдгрен Карлсон говорит, что его папа — гном, а мама — мумия. В мультфильме же о его происхождении ничего не сказано. Также в оригинале фрекен Бок зовут Хильдур, а у Малыша есть имя — Сванте. Эти детали были изменены или опущены при адаптации для советского зрителя.
Импровизация актеров. Многие знаменитые фразы из мультфильма, такие как «день варенья», «дело-то житейское», «а у вас молоко убежало», были чистой импровизацией актеров и не были прописаны в сценарии. Это придало диалогам живость и естественность.
Озвучка без режиссера. Как уже упоминалось, Фаина Раневская работала без режиссера в студии. Она и Василий Ливанов настолько хорошо чувствовали своих персонажей, что их совместные сцены записывались практически без дублей, вызывая восторг у звукорежиссеров.
Нереализованная третья часть. Борис Степанцев хотел снять мультфильм по третьей книге о Карлсоне, но переключился на другие проекты, и к этой идее уже не вернулся. Попытка «Союзмультфильма» в 2013 году получить права на экранизацию третьей книги окончилась неудачей — наследники Астрид Линдгрен дали окончательный отказ.
Признание. В 1970 году мультфильм «Малыш и Карлсон» получил первую премию среди мультипликационных фильмов, что стало признанием его высокого художественного уровня и любви зрителей.