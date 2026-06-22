Степанцев, как и многие, был очарован этим персонажем. Для работы над мультфильмом он собрал команду единомышленников: сценариста Бориса Ларина, композитора Геннадия Гладкова и художников Анатолия Савченко и Юрия Бутырина. Сценарий, написанный Лариным, значительно отличался от книжного перевода. Он сделал Малыша более трогательным и одиноким, а фрекен Бок — не просто злой домоправительницей, а ворчливой, но романтичной особой. Хулиганские выходки Карлсона были смягчены, а его любимым блюдом стало варенье. Изначально Степанцев планировал экранизировать все три книги, но в итоге были сняты только две первые: «Малыш и Карлсон» (1968) и «Карлсон вернулся» (1970). Третья часть так и осталась нереализованной, хотя в 1978 году по ней был выпущен диафильм «Карлсон опять проказничает».