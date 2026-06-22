Лицом 34-го фестиваля российского кино «Окно в Европу» стал Евгений Леонов. Его персонаж Пашка из фильма Александра Митты «Гори, гори, моя звезда» появился на официальном постере смотра.
По словам программного директора «Окна в Европу» Андрея Апостолова, такое решение связано, прежде всего, с тем, что в 2026 году отмечается столетие Евгения Леонова. Кроме того, это дань памяти режиссеру Александру Митте, ушедшему в прошлом году, и Марлену Хуциеву, который исполнил в картине небольшую, но яркую роль — его столетний юбилей отмечался на фестивале в 2025 году.
Апостолов отметил, что дополнительный смысл несет персонаж, сыгранный Леоновым: «Не романтик, не визионер, а предприимчивый и неунывающий делец, не теряющий веру в важность и нужность кино, несмотря на самые тяжелые исторические испытания».
34 фестиваль российского кино «Окно в Европу» пройдет в Выборге с 4 по 9 августа. Кино Mail выступает информационным партнером смотра.