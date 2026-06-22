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Евгений Леонов стал лицом кинофестиваля «Окно в Европу» в год своего столетия

Официальным постером смотра стал кадр из фильма Александры Митты «Гори, гори, моя звезда»
Анна Гоголь
Редактор Кино Mail
Постер 34-го фестиваля российского кино «Окно в Европу»
Постер 34-го фестиваля российского кино «Окно в Европу»

Лицом 34-го фестиваля российского кино «Окно в Европу» стал Евгений Леонов. Его персонаж Пашка из фильма Александра Митты «Гори, гори, моя звезда» появился на официальном постере смотра.

По словам программного директора «Окна в Европу» Андрея Апостолова, такое решение связано, прежде всего, с тем, что в 2026 году отмечается столетие Евгения Леонова. Кроме того, это дань памяти режиссеру Александру Митте, ушедшему в прошлом году, и Марлену Хуциеву, который исполнил в картине небольшую, но яркую роль — его столетний юбилей отмечался на фестивале в 2025 году.

Олег Ефремов, Олег Табаков и Евгений Леонов в фильме «Гори, гори, моя звезда»
Олег Ефремов, Олег Табаков и Евгений Леонов в фильме «Гори, гори, моя звезда»

Апостолов отметил, что дополнительный смысл несет персонаж, сыгранный Леоновым: «Не романтик, не визионер, а предприимчивый и неунывающий делец, не теряющий веру в важность и нужность кино, несмотря на самые тяжелые исторические испытания».

34 фестиваль российского кино «Окно в Европу» пройдет в Выборге с 4 по 9 августа. Кино Mail выступает информационным партнером смотра.