По словам программного директора «Окна в Европу» Андрея Апостолова, такое решение связано, прежде всего, с тем, что в 2026 году отмечается столетие Евгения Леонова. Кроме того, это дань памяти режиссеру Александру Митте, ушедшему в прошлом году, и Марлену Хуциеву, который исполнил в картине небольшую, но яркую роль — его столетний юбилей отмечался на фестивале в 2025 году.