PR-менеджер Славы Копейкина не подтвердила биполярное расстройство у актера

Ранее сообщалось, что актер Слава Копейкин признан негодным к военной службе из-за биполярного расстройства, которое проявилось еще в подростковом возрасте. Несмотря на диагноз, он окончил ГИТИС с красным дипломом, но позже у него начались проблемы с алкоголем. Артист прошел лечение, врачи подтвердили тяжелый диагноз. После медкомиссии в психиатрической больнице специалисты признали, что ремиссия не позволяет ему служить в армии.