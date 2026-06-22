Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

PR-менеджер Славы Копейкина не подтвердила биполярное расстройство у актера

Ранее СМИ сообщали, что актер Слава Копейкин признан негодным к военной службе из-за биполярного расстройства
Слава Копейкин на съемках фильма «Баста. Начало игры»
Слава Копейкин на съемках фильма «Баста. Начало игры»

PR-менеджер актера Славы Копейкина Анастасия Миллер не стала подтверждать или опровергать информацию о том, что артист признан не годным к службе в армии из-за биполярного аффективного расстройства, передает 360.ru.

«У нас комментариев по этому поводу нет. Мы никак ни подтверждать, ни опровергать эту информацию не будем», — сказала она.

По словам представительницы, сейчас Копейкин работает над проектом совместно с рэпером Бастой, релиз которого запланирован на зиму. Творческое расписание актера уже расписано на ближайшие два года.

Ранее сообщалось, что актер Слава Копейкин признан негодным к военной службе из-за биполярного расстройства, которое проявилось еще в подростковом возрасте. Несмотря на диагноз, он окончил ГИТИС с красным дипломом, но позже у него начались проблемы с алкоголем. Артист прошел лечение, врачи подтвердили тяжелый диагноз. После медкомиссии в психиатрической больнице специалисты признали, что ремиссия не позволяет ему служить в армии.