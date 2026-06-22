Режиссер сериала с Михаилом Ефремовым отреагировал на новости о срыве съемок

В феврале 2026 года Кальварский анонсировал новый сериал «Кукольник», в котором одну из главных ролей должен был исполнить Михаил Ефремов. Для актера этот проект стал бы первым после освобождения по УДО. Также, предварительно, в съемках собирались принять участие Иван Янковский и Аглая Тарасова. Однако в июне появилась информация, что работу над сериалом пришлось отложить из-за недостатка финансирования.