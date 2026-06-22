В начале мая Энн и вовсе появилась в откровенном наряде с глубоким вырезом до живота на главном модном событии года — Met Gala. За пару недель до официального заявления о скором пополнении актриса посетила парижскую Неделю моды. Тут уже «играть» с облегающими силуэтами не вышло, поэтому она выбрала платье с завышенной талией. Но даже в этот раз фанаты ничего не заподозрили.