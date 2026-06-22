На прошлой неделе 43-летняя Энн Хэтэуэй застала поклонников врасплох, объявив о третьей беременности. В последние месяцы актриса активно участвовала в пресс-туре фильма «Дьявол носит Prada 2», и ни у кого из публики даже не возникло мысли, что она ждет ребенка.
Секрет помогал хранить личный стилист звезды. Он подбирал такие наряды, которые не только маскировали округлившийся живот, но и выгодно подчеркивали стройную фигуру актрисы.
Хотя Хэтэуэй раскрыла новость, будучи уже на позднем сроке, все это время она выбирала элегантные облегающие платья.
В начале мая Энн и вовсе появилась в откровенном наряде с глубоким вырезом до живота на главном модном событии года — Met Gala. За пару недель до официального заявления о скором пополнении актриса посетила парижскую Неделю моды. Тут уже «играть» с облегающими силуэтами не вышло, поэтому она выбрала платье с завышенной талией. Но даже в этот раз фанаты ничего не заподозрили.
Хэтэуэй и ее муж Адам Шульман поженились в 2012 году. Через четыре года у пары родился первенец — сын Джонатан. В 2019-м на свет появился второй мальчик, Джек.
Объявляя о беременности, актриса рассказала о трудностях с зачатием. «Для всех, кто проходит через проблемы с фертильностью и мучительный путь к зачатию, знайте — мой путь к обеим беременностям тоже не был прямым. Шлю вам любовь», — писала она.