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Тимоти Шаламе снимется в ромкоме от создателей «Миньонов»

Номинант на премию «Оскар» сыграет главную роль в новом проекте Illumination
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Тимоти Шаламе
Тимоти ШаламеИсточник: Legion-Media.ru

Тимоти Шаламе планирует сняться в фильме студии Illumination, которой принадлежат франшизы «Гадкий я» и «Миньоны».

Как сообщает издание Feature First, Шаламе исполнит главную роль в фильме, который описывают как интеллектуальную романтическую комедию — в духе «Вверх» от Pixar. Студия пока не раскрывает подробности сюжета. Предполагается, что подробности о проекте появится перед премьерой «Миньонов и Монстров» в июле 2026 года.

Примечательно, что за всю историю Illumination лишь однажды получала номинацию на «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм» — за «Гадкого я 2» в 2014 году. Участие звезды «Марти Великолепного» может стать новым шагом для студии, которая традиционно делает ставку на семейные комедии, а теперь пробует себя в более взрослом жанре.