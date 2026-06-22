Тимоти Шаламе планирует сняться в фильме студии Illumination, которой принадлежат франшизы «Гадкий я» и «Миньоны».
Как сообщает издание Feature First, Шаламе исполнит главную роль в фильме, который описывают как интеллектуальную романтическую комедию — в духе «Вверх» от Pixar. Студия пока не раскрывает подробности сюжета. Предполагается, что подробности о проекте появится перед премьерой «Миньонов и Монстров» в июле 2026 года.
Примечательно, что за всю историю Illumination лишь однажды получала номинацию на «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм» — за «Гадкого я 2» в 2014 году. Участие звезды «Марти Великолепного» может стать новым шагом для студии, которая традиционно делает ставку на семейные комедии, а теперь пробует себя в более взрослом жанре.