Примечательно, что за всю историю Illumination лишь однажды получала номинацию на «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм» — за «Гадкого я 2» в 2014 году. Участие звезды «Марти Великолепного» может стать новым шагом для студии, которая традиционно делает ставку на семейные комедии, а теперь пробует себя в более взрослом жанре.