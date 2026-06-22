Кирилл Сафонов отпраздновал день рождения с дочерью в Нью-Йорке

Актер Кирилл Сафонов отпраздновал день рождения в компании дочери. Артисту исполнилось 53 года. Анастасия Сафонова поделилась в соцсети семейными кадрами, снятыми на прогулке по городу и в ресторане.
Дочь артиста родилась в его первом браке с возлюбленной Еленой, с которой он развелся после 10 лет брака. Модель давно живет в США. В 2019 году она вышла замуж за ирландского финансиста Стивена Мерфи, однако уже несколько лет модель не публикует фото с супругом. Подписчики подозревают, что девушка рассталась с бизнесменом. Но дочь актера не отвечает на вопросы о личной жизни.
В 2010 году Сафонов женился на певице Саше Савельевой. Экс-солистка группы «Фабрика» признавалась, что начала встречаться с актером, когда его дочь была подростком. По словам звезды, ей не сразу удалось найти общий язык с Анастасией, но позже они стали друзьями.
27 марта 2019 года Савельева родила сына от Сафонова, которого они назвали Леоном. Мальчик родился раньше срока весом всего 2 килограмма, и врачи боролись за его жизнь — несколько недель ребенок провел в реанимации. Знаменитость отмечала, что с ужасом вспоминает этот период, и благодарна всем, кто помог спасти ее первенца.