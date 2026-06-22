На фестивале сериалов «Пилот» представили научно-фантастический триллер «ЛИДА» с Анной Чиповской. Актриса воплотит образ ИИ-терапевта, которая исцеляет психологические травмы за несколько сеансов вместо долгих лет.
Действие разворачивается в России ближайшего будущего. Семь пациентов становятся участниками экспериментальной программы с использованием отечественной разработки «ЛИДА» (Лиминальный Индивидуальный Диагностический Алгоритм). Но внезапно один из добровольцев таинственно погибает, и расследование затрагивает всех: пациентов, врачей и создателей системы.
Генеральный продюсер Жан Просянов отметил, что роль цифрового психотерапевта создавалась специально под Чиповскую: «В ней есть редкое качество — ей хочется доверять. А в этой истории это принципиально важно».
Режиссером проекта выступил Овез Нарлиев. В актерский состав вошли Григорий Чабан, Софья Лебедева, Марьяна Спивак, Дарья Верещагина, Алексей Агранович, Ксения Кутепова и другие.
Съемки проходят в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Премьера сериала состоится осенью 2026 года в Okko.