Действие разворачивается в России ближайшего будущего. Семь пациентов становятся участниками экспериментальной программы с использованием отечественной разработки «ЛИДА» (Лиминальный Индивидуальный Диагностический Алгоритм). Но внезапно один из добровольцев таинственно погибает, и расследование затрагивает всех: пациентов, врачей и создателей системы.