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Анна Чиповская сыграет ИИ-психотерапевта в сериале

В sci-fi-триллере «ЛИДА» ее героиня будет исцелять пациентов с помощью цифровой терапии
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Анна Чиповская на съемках сериала «ЛИДА»
Анна Чиповская на съемках сериала «ЛИДА»

На фестивале сериалов «Пилот» представили научно-фантастический триллер «ЛИДА» с Анной Чиповской. Актриса воплотит образ ИИ-терапевта, которая исцеляет психологические травмы за несколько сеансов вместо долгих лет.

Действие разворачивается в России ближайшего будущего. Семь пациентов становятся участниками экспериментальной программы с использованием отечественной разработки «ЛИДА» (Лиминальный Индивидуальный Диагностический Алгоритм). Но внезапно один из добровольцев таинственно погибает, и расследование затрагивает всех: пациентов, врачей и создателей системы.

Анна Чиповская на съемках сериала «ЛИДА»
Анна Чиповская на съемках сериала «ЛИДА»

Генеральный продюсер Жан Просянов отметил, что роль цифрового психотерапевта создавалась специально под Чиповскую: «В ней есть редкое качество — ей хочется доверять. А в этой истории это принципиально важно».

Режиссером проекта выступил Овез Нарлиев. В актерский состав вошли Григорий Чабан, Софья Лебедева, Марьяна Спивак, Дарья Верещагина, Алексей Агранович, Ксения Кутепова и другие.

Ксения Кутепова на съемках сериала «ЛИДА»
Ксения Кутепова на съемках сериала «ЛИДА»

Съемки проходят в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Премьера сериала состоится осенью 2026 года в Okko. 