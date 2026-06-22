Подписчики Бурунова бурно отреагировали на пост: «Я тоже был, жаль, Виктора с нами не было, но его песни будут жить вечно», «Шикарный концерт! Эмоции! На бис были песни, которые реально очень ждали!», «Легенда не умрет никогда», «По взгляду можно подумать, что вы прямо своими глазами увидели, что Цой жив».