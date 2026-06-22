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Сергей Бурунов повторил фото, ставшее мемом в соцсетях, на концерте группы Кино

Актер побывал на грандиозном концерте группы «Кино» в Лужниках
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Сергей Бурунов на премьере фильма «Коммерсант», фото: пресс-служба
Сергей Бурунов на премьере фильма «Коммерсант», фото: пресс-служба

Сергей Бурунов побывал на масштабном концерте группы «Кино». Выступление приурочили ко дню рождения Виктора Цоя — 21 июня музыканту исполнилось бы 64 года. Из-за массового события Департамент транспорта Москвы ввел временные ограничения для машин и особый график работы метро рядом с «Лужниками».

Бурунов поделился селфи с заполненного стадиона.

«Открыл тренд — закрыл тренд. Отметить, может, Канье Уэста? Но вообще, я на концерте великой группы “Кино” в день рождения Виктора Цоя. Цой жив!», — написал актер.

Сергей Бурунов / фото: соцсети
Сергей Бурунов / фото: соцсети

Бурунов рассказал, что пришел на стадион вместе с Павлом Волей. В кадре из VIP-ложи также оказался Вадим Галыгин.

«Спасибо, что позвал на концерт великой группы», — обратился Сергей к Воле.

До этого актер побывал на концерте Канье Уэста, который прошел в Турции. Актер посетил шоу 30 мая и поделился похожим снимком со стадиона в Стамбуле. Кадр быстро разлетелся по соцсетям и стал мемом.

Сергей Бурунов / фото: соцсети
Сергей Бурунов / фото: соцсети

Подписчики Бурунова бурно отреагировали на пост:  «Я тоже был, жаль, Виктора с нами не было, но его песни будут жить вечно», «Шикарный концерт! Эмоции! На бис были песни, которые реально очень ждали!», «Легенда не умрет никогда», «По взгляду можно подумать, что вы прямо своими глазами увидели, что Цой жив». 

Ранее 49-летний актер похвастался накачанными бицепсами.