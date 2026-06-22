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Автор «Твое сердце будет разбито» стала самым издаваемым писателем в России

Анна Джейн возглавила рейтинг самых издаваемых писателей художественной литературы в России по итогам 2025 года
Соня Жарова
Автор Кино Mail

Автор бестселлера «Твое сердце будет разбито» Анна Джейн (Анна Потапкина) возглавила рейтинг самых издаваемых писателей художественной литературы в России по итогам 2025 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отраслевой доклад Минцифры России «Книжный рынок России». Суммарный тираж 79 наименований ее книг достиг отметки в 2,167 миллиона экземпляров.

Многолетний лидер по тиражам — американский писатель Стивен Кинг — по итогам года сместился на четвертую позицию. Его 143 книги разошлись общим тиражом 588,2 тысячи экземпляров.

Дарья Донцова, которая долгое время держалась в списке лидеров, не вошла даже в первую десятку. Ее общий тираж сократился на 15,9%: в 2025 году продали 276 тысяч экземпляров 69 книг, выпущенных за прошлый год.

В десятку самых издаваемых авторов также вошли Федор Достоевский, Михаил Булгаков, Лев Толстой, Александр Пушкин, Эрих Мария Ремарк, Александр Дюма, Харуки Мураками и Николай Гоголь.

26 марта в широкий прокат вышла экранизация романа Анны Джейн «Твое сердце будет разбито». Главные роли исполнили Вероника Журавлева («Папины дочки. Новые») и Даниэль Вегас («Школа»). Кассовые сборы картины превысили 945 миллионов рублей. Недавно стало известно, что у мелодрамы запланирован сиквел.