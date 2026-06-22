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Байопик о Майкле Джексоне обошел «Холопа 3» в российском прокате

Фильм «Майкл» собрал 188 млн рублей
Рита Захарова
Автор Кино Mail

Биографическая драма о короле поп-музыки Майкле Джексоне вернула себе лидерство в российском прокате. За минувшие выходные фильм «Майкл» собрал 188,4 миллиона рублей, сообщает портал kinobusiness.com.

На вторую строчку опустилась третья часть комедийной франшизы «Холоп». Лента о перевоспитании в эпоху Петра I заработала 170,5 миллиона рублей.

Кадр из фильма «Холоп 3»
Кадр из фильма «Холоп 3»

Замыкает тройку лидеров хоррор студии A24 «Закулисье реальности» — фильм о портале в лабиринт из желтых коридоров собрал 82 миллиона рублей. В пятерку также вошли мультфильм «История игрушек 5» (51 миллион) и семейная комедия «Робоняня» (40 миллионов).

Картина «Майкл» режиссера Антуана Фукуа вышла в российский прокат 28 мая. По всему миру лента уже собрала более 700 миллионов долларов. Главную роль исполнил племянник Майкла Джаафар Джексон; другие родственники артиста также участвовали в производстве.

Ранее музыкальный байопик «Майкл» посмотрели в кино более 2 млн зрителей.