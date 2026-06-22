Биографическая драма о короле поп-музыки Майкле Джексоне вернула себе лидерство в российском прокате. За минувшие выходные фильм «Майкл» собрал 188,4 миллиона рублей, сообщает портал kinobusiness.com.
На вторую строчку опустилась третья часть комедийной франшизы «Холоп». Лента о перевоспитании в эпоху Петра I заработала 170,5 миллиона рублей.
Замыкает тройку лидеров хоррор студии A24 «Закулисье реальности» — фильм о портале в лабиринт из желтых коридоров собрал 82 миллиона рублей. В пятерку также вошли мультфильм «История игрушек 5» (51 миллион) и семейная комедия «Робоняня» (40 миллионов).
Картина «Майкл» режиссера Антуана Фукуа вышла в российский прокат 28 мая. По всему миру лента уже собрала более 700 миллионов долларов. Главную роль исполнил племянник Майкла Джаафар Джексон; другие родственники артиста также участвовали в производстве.
Ранее музыкальный байопик «Майкл» посмотрели в кино более 2 млн зрителей.