Картина «Майкл» режиссера Антуана Фукуа вышла в российский прокат 28 мая. По всему миру лента уже собрала более 700 миллионов долларов. Главную роль исполнил племянник Майкла Джаафар Джексон; другие родственники артиста также участвовали в производстве.