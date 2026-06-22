В 2022 году стало известно, что у Брюса Уиллиса обнаружили лобно-височную деменцию. Из-за болезни актер был вынужден завершить карьеру. Сейчас за ним ухаживают близкие: бывшая жена Деми Мур вместе с тремя взрослыми дочерьми от актера и его супруга Эмма Хеминг.