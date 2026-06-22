В День отца Брюса Уиллиса поздравили обе матери его детей: нынешняя жена Эмма Хеминг и бывшая супруга Деми Мур. Обе женщины поделились редкими кадрами Уиллиса с детьми.
«С Днем отца всех пап, которые дарят своим детям чувство безопасности, любви и абсолютного покоя в их присутствии и их объятиях. Прямо как наш Брюс», — написала Эмма.
«Любовь сквозь поколения. Сегодня мы поздравляем нашего невероятного Брюса. Шлем любовь всем отцам — сегодня и всегда», — подписала кадры Деми Мур.
В 2022 году стало известно, что у Брюса Уиллиса обнаружили лобно-височную деменцию. Из-за болезни актер был вынужден завершить карьеру. Сейчас за ним ухаживают близкие: бывшая жена Деми Мур вместе с тремя взрослыми дочерьми от актера и его супруга Эмма Хеминг.
Хеминг и Уиллис поженились в 2009 году, у пары растут две дочери. Кроме того, у актера есть внучка Луэтта, которую родила его старшая дочь Румер.
Ранее Деми Мур обратилась к жене Брюса Уиллиса в день ее 50-летия.