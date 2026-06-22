Певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на людях вместе с Фин — дочерью своего бывшего мужа Бена Аффлека от предыдущих отношений. Снимки опубликовало издание Daily Mail.
Лопес отправилась на концерт Арианы Гранде в Лос-Анджелесе в компании своей дочери Эммы и Фин. Шоу прошло в рамках тура Eternal Sunshine Tour.
Для выхода в свет артистка выбрала белую укороченную блузу, длинные шорты с завышенной талией и сабо на каблуках. Образ дополнили черные солнцезащитные очки, кольца и сумка Hermès темно-коричневого оттенка. Волосы она оставила распущенными, а в макияже сделала акцент на ярко-розовом блеске для губ.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились 16 июля 2022 года — спустя 20 лет после первой помолвки. Однако 20 августа 2024 года стало известно, что пара развелась. Актриса подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса самостоятельно, без помощи адвоката, указав датой расставания 26 апреля.