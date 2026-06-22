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Дженнифер Лопес вышла в свет с дочерью Бена Аффлека

Актриса появилась на публике в компании дочери своего бывшего мужа
Соня Жарова
Автор Кино Mail

Певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на людях вместе с Фин — дочерью своего бывшего мужа Бена Аффлека от предыдущих отношений. Снимки опубликовало издание Daily Mail.

Дженнифер Лопес
Дженнифер ЛопесИсточник: Legion-Media.ru

Лопес отправилась на концерт Арианы Гранде в Лос-Анджелесе в компании своей дочери Эммы и Фин. Шоу прошло в рамках тура Eternal Sunshine Tour.

Дочь Бена Аффлека Фин
Дочь Бена Аффлека ФинИсточник: Legion-Media.ru

Для выхода в свет артистка выбрала белую укороченную блузу, длинные шорты с завышенной талией и сабо на каблуках. Образ дополнили черные солнцезащитные очки, кольца и сумка Hermès темно-коричневого оттенка. Волосы она оставила распущенными, а в макияже сделала акцент на ярко-розовом блеске для губ.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились 16 июля 2022 года — спустя 20 лет после первой помолвки. Однако 20 августа 2024 года стало известно, что пара развелась. Актриса подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса самостоятельно, без помощи адвоката, указав датой расставания 26 апреля.