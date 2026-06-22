Для выхода в свет артистка выбрала белую укороченную блузу, длинные шорты с завышенной талией и сабо на каблуках. Образ дополнили черные солнцезащитные очки, кольца и сумка Hermès темно-коричневого оттенка. Волосы она оставила распущенными, а в макияже сделала акцент на ярко-розовом блеске для губ.