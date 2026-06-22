Кинокомпании Netflix, A24 и Focus последовали примеру Amazon и отказались от дистрибуции нового фильма Луки Гуаданьино «Искусственный» с Эндрю Гарфилдом и Юрой Борисовым. Об этом пишет Variety.
Ранее от выпуска картины уже отказалась студия Amazon. В официальном заявлении компания подчеркнула, что, несмотря на решение, сохраняет глубочайшее уважение к режиссеру.
«Мы испытываем глубочайшее уважение и восхищение к Луке Гуаданьино как к режиссеру, удостоенному множества наград, не говоря уже о давних отношениях, которые мы надеемся продолжить», — говорится в заявлении.
Причины, по которым лента о внутреннем конфликте в OpenAI не выйдет под брендом Amazon, не раскрываются. В компании отметили, что проекту будет лучше найти другого дистрибьютора.
«Мы считаем, что для „Искусственного“ было бы лучше, если бы фильм был выпущен другой студией, и тесно сотрудничаем с командой кинематографистов, чтобы найти для картины новый дом», — заявили в Amazon.
По данным Variety, интерес к проекту Гуаданьино сейчас проявляют студии Mubi и Neon.
Сюжет «Искусственного» строится вокруг громкого увольнения и последующего возвращения Сэма Альтмана на пост главы OpenAI в 2023 году. Главную роль исполнил Эндрю Гарфилд. Юра Борисов перевоплотился в Илью Суцкевера — израильского инженера-идеалиста по машинному обучению. Также в ленте появляется Илон Маск, которого сыграл актер и комик Айк Баринхолц.