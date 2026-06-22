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Антон Филипенко, Антон Калинкин, Анастасия Уколова, Аглая Тарасова, Илья Малаков, фото: Анна Темерина

Тарасова, Светлаков, Гухман: звезды на закрытии фестиваля сериалов «Пилот»

Как прошла церемония закрытия и кто получил награды сериального смотра – читайте в репортаже Кино Mail
Анна Гоголь
Редактор Кино Mail

Завершился VIII Фестиваль сериалов «Пилот», проходивший 17—21 июня в Иванове. Торжественную церемонию посетили звездные гости и участники смотра: Аглая Тарасова, Даниил Воробьев, Сергей Светлаков, Юлия Волкова, Анастасия Уколова и другие.

Антон Филипенко, Анастасия Уколова, Аглая Тарасова, Илья Малаков, фото: Анна Темерина
Антон Филипенко, Анастасия Уколова, Аглая Тарасова, Илья Малаков, фото: Анна Темерина
Сергей Светлаков
Сергей СветлаковИсточник: Алексей Молчановский
Юлия Волкова, фото: Геннадий Авраменко
Юлия Волкова, фото: Геннадий Авраменко
Даниил Воробьев, фото: Геннадий Авраменко
Даниил Воробьев, фото: Геннадий Авраменко

Ведущие и главные призы фестиваля «Пилот 2026»

Антон Филипенко
Антон ФилипенкоИсточник: Алексей Молчановский

Ведущим торжественного мероприятия уже в третий раз стал Антон Филипенко, который появился на церемонии с загипсованной рукой и много шутил на эту тему. Выход артиста предварял ролик, рассказывающий, какие приключения происходили с ним в Иванове в «предыдущих сезонах»: «поиск невест» в 2024 году и «неудавшийся роман» в 2025-м. В этот раз романтическая линия из сценария вечера пропала, но у Филипенко появился соведущий — актер Илья Малаков.

Илья Малаков
Илья МалаковИсточник: Алексей Молчановский

Триумфатором церемонии стала драма «Второе дыхание» о бывшем спортсмене, столкнувшемся с зависимостью и попавшем в странный «мотивационный центр». Проект получил главный приз фестиваля — «Лучший пилот сериала. Выбор жюри», — а его постановщик Руслан Братов стал лучшим режиссером. Кроме того, исполнитель одной из главных ролей Лев Казанский был удостоен специального диплома жюри с формулировкой «Актерское открытие».

Илья Макаров и Александр Лойе
Илья Макаров и Александр ЛойеИсточник: Алексей Молчановский

Лучшим пилотом сериала по мнению зрителей стала комедия «Трудный ребенок» с Геннадием БлиновымСтасей Милославской, Александром Лойе и комиком Ильей Макаровым в главных ролях.

Призы за актерские работы

Аскар Ильясов
Аскар ИльясовИсточник: Алексей Молчановский

Лучшим актером VIII «Пилота» стал Аскар Ильясов, сыгравший главную роль в драмеди «Паша». Лучшей актрисой признали Юлианну Михневич, появившуюся сразу в четырех сериалах конкурсной программы — «Паша», «Ангел», «Илья Муровец» и «Фестиваль».

Лучший актерский ансамбль, по мнению жюри, сложился в пилотном эпизоде комедии «Фестиваль», где снялись Михаил Тройник, Софья Лебедева, Даниил Воробьев и другие.

Антон Филипенко, Полина Гухман и Антон Калинкин
Антон Филипенко, Полина Гухман и Антон КалинкинИсточник: Алексей Молчановский

Специальный приз «Самая востребованная актриса сезонов 2025—2026» был присужден звезде «Фишера» и «Первой ракетки» Полине Гухман. Актриса вышла на связь с Иваново прямо со съемочной площадки «Рыцаря сорока островов».

Лучшее продолжение, док и самый ожидаемый сериал

Михаил Ткаченко и Сергей Маевский, продюсеры сериала «Олдскул»
Михаил Ткаченко и Сергей Маевский, продюсеры сериала «Олдскул»Источник: Алексей Молчановский

В 2026 году на «Пилоте» впервые проводился конкурс «Вторые сезоны», где были представлены первые эпизоды вторых, третьих и четвертых сезонов сериалов. Лучшим в этой программе стал второй сезон комедии «Олдскул», получивший подзаголовок «Новый класс».

В конкурсе «Самый ожидаемый игровой сериал», проводившемся в рамках деловой программы, победила фэнтези-драма «Красная Шамбала». Приз в категории «Лучший пилот документального сериала» получил проект «Вирус попсы».

VIII Фестиваль сериалов «Пилот» проходил в Иванове с 17 по 21 июня.