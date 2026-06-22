Ведущим торжественного мероприятия уже в третий раз стал Антон Филипенко, который появился на церемонии с загипсованной рукой и много шутил на эту тему. Выход артиста предварял ролик, рассказывающий, какие приключения происходили с ним в Иванове в «предыдущих сезонах»: «поиск невест» в 2024 году и «неудавшийся роман» в 2025-м. В этот раз романтическая линия из сценария вечера пропала, но у Филипенко появился соведущий — актер Илья Малаков.