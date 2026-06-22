Завершился VIII Фестиваль сериалов «Пилот», проходивший
Ведущие и главные призы фестиваля «Пилот 2026»
Ведущим торжественного мероприятия уже в третий раз стал Антон Филипенко, который появился на церемонии с загипсованной рукой и много шутил на эту тему. Выход артиста предварял ролик, рассказывающий, какие приключения происходили с ним в Иванове в «предыдущих сезонах»: «поиск невест» в 2024 году и «неудавшийся роман» в 2025-м. В этот раз романтическая линия из сценария вечера пропала, но у Филипенко появился соведущий — актер Илья Малаков.
Триумфатором церемонии стала драма «Второе дыхание» о бывшем спортсмене, столкнувшемся с зависимостью и попавшем в странный «мотивационный центр». Проект получил главный приз фестиваля — «Лучший пилот сериала. Выбор жюри», — а его постановщик Руслан Братов стал лучшим режиссером. Кроме того, исполнитель одной из главных ролей Лев Казанский был удостоен специального диплома жюри с формулировкой «Актерское открытие».
Лучшим пилотом сериала по мнению зрителей стала комедия «Трудный ребенок» с Геннадием Блиновым, Стасей Милославской, Александром Лойе и комиком Ильей Макаровым в главных ролях.
Призы за актерские работы
Лучшим актером VIII «Пилота» стал Аскар Ильясов, сыгравший главную роль в драмеди «Паша». Лучшей актрисой признали Юлианну Михневич, появившуюся сразу в четырех сериалах конкурсной программы — «Паша», «Ангел», «Илья Муровец» и «Фестиваль».
Лучший актерский ансамбль, по мнению жюри, сложился в пилотном эпизоде комедии «Фестиваль», где снялись Михаил Тройник, Софья Лебедева, Даниил Воробьев и другие.
Специальный приз «Самая востребованная актриса сезонов 2025—2026» был присужден звезде «Фишера» и «Первой ракетки» Полине Гухман. Актриса вышла на связь с Иваново прямо со съемочной площадки «Рыцаря сорока островов».
Лучшее продолжение, док и самый ожидаемый сериал
В 2026 году на «Пилоте» впервые проводился конкурс «Вторые сезоны», где были представлены первые эпизоды вторых, третьих и четвертых сезонов сериалов. Лучшим в этой программе стал второй сезон комедии «Олдскул», получивший подзаголовок «Новый класс».
В конкурсе «Самый ожидаемый игровой сериал», проводившемся в рамках деловой программы, победила фэнтези-драма «Красная Шамбала». Приз в категории «Лучший пилот документального сериала» получил проект «Вирус попсы».
VIII Фестиваль сериалов «Пилот» проходил в Иванове с 17 по 21 июня.