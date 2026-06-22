«С юбилеем, моя девочка! Будь здорова и гармонична во всем. Храни тебя Господь от всех бед. Люби, твори и радуйся жизни. А мама всегда рядом. Мне тоже когда-то было 30! И впереди еще вся жизнь», — написала знаменитость.