Нонна Гришаева поздравила дочь с юбилеем и показала редкий кадр, созданный нейросетью. В личном блоге звезда опубликовала снимок с Анастасией, а заодно продемонстрировала, как сама выглядела в 30 лет.
«С юбилеем, моя девочка! Будь здорова и гармонична во всем. Храни тебя Господь от всех бед. Люби, твори и радуйся жизни. А мама всегда рядом. Мне тоже когда-то было 30! И впереди еще вся жизнь», — написала знаменитость.
Дочь артистки работает дизайнером в рекламной компании. Кроме того, она увлекается графикой и иллюстрацией. Нонна Гришаева родила Анастасию от актера Антона Дерова. Пара развелась, когда девочке исполнилось пять лет. Актриса рассказывала, что бывший муж почти не участвовал в воспитании дочери, и ей приходилось растить ребенка одной.
В 2006 году Гришаева вышла замуж за артиста Александра Нестерова. С ним она познакомилась после детского спектакля в театре «Квартет И», куда привела дочь. По словам актрисы, ей настолько понравилась игра будущего супруга в роли медведя, что она решила лично его поблагодарить. Целый год артисты общались по-дружески.
Гришаева признавалась, что в тот период тяжело переживала неудачи в личной жизни и не думала о новых отношениях, но Нестерова это не остановило. У пары есть общий сын Илья, родившийся в декабре 2006 года.