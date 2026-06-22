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Павел Деревянко жестко раскритиковал мужчин, уклоняющихся от алиментов

Актер резко высказался об отцах, которые не платят алименты
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Павел Деревянко на премьере сериала «Три сестры», фото: пресс-служба
Павел Деревянко на премьере сериала «Три сестры», фото: пресс-служба

Павел Деревянко жестко высказался о мужчинах, которые уклоняются от выплаты алиментов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Артист признался, что на протяжении почти 50 лет жизни его каждый раз шокируют истории, когда отцы бросают матерей своих детей без финансовой поддержки. Такой расклад он считает абсолютно неправильным и ненормальным.

«Для меня странно, что не у всех мужчин такое отношение к детям, женам бывшим. Это отвратительно!» — заявил Деревянко.

У Павла Деревянко двое детей от предпринимательницы Дарьи Мясищевой. С ней актер состоял в отношениях десять лет. Старшей дочери Варваре сейчас 15 лет, младшей Александре — 11.

В августе 2025 года Деревянко сыграл свадьбу с дизайнером Зоей Фуць. Предложение он сделал ей прямо на поле стадиона «Динамо». Ради возлюбленной артист решил отказаться от свободных отношений, подчеркнув, что с «полигамией покончено».

В интервью «Звездачу» Деревянко и Фуць рассказали, что планируют завести общих детей. Дизайнер мечтает о дочери, а сам актер хочет сына.