Мультфильм «История игрушек 5» обошел байопик «Майкл» по кассовым сборам

Аналитики кинорынка предрекают картине мощный дебютный уикенд. Согласно прогнозам, за первые выходные «История игрушек 5» соберет от $145 млн до $175 млн. Если ожидания оправдаются, мультфильм не только превзойдет кассу всех предыдущих частей франшизы, но и обойдет текущего лидера года — анимационный хит «Супер Марио: Галактика».