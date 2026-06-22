Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Мультфильм «История игрушек 5» обошел байопик «Майкл» по кассовым сборам

Мультфильм заработал 17,5 миллионов долларов в первый же вечер проката

Мультфильм «История игрушек 5» триумфально стартовал в североамериканском прокате, установив абсолютный рекорд 2026 года по сборам на превью-показах. Пятая часть культовой франшизы Disney и Pixar заработала $17,5 млн в первый вечер.

Лента уверенно обошла своего главного конкурента — музыкальный байопик «Майкл» о жизни Майкла Джексона, который на старте собрал $12,6 млн. Для анимационного сектора этот результат стал вторым в истории, уступив лишь показателям «Суперсемейки 2».

Аналитики кинорынка предрекают картине мощный дебютный уикенд. Согласно прогнозам, за первые выходные «История игрушек 5» соберет от $145 млн до $175 млн. Если ожидания оправдаются, мультфильм не только превзойдет кассу всех предыдущих частей франшизы, но и обойдет текущего лидера года — анимационный хит «Супер Марио: Галактика».