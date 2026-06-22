«Газпром-медиа холдинг» отметил необходимость квот на зарубежное кино

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Введение квот на зарубежное кино может стать инструментом регулирования проката и поддержки отечественного кинематографа, а также повысить качество демонстрируемого в кинотеатрах контента. Об этом заявил генеральный директор «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров в беседе с ТАСС.
«Введение квот на зарубежное кино — необходимая мера, которая позволит внедрить систему отбора лучших иностранных фильмов для проката, исключив массовый нерегулируемый поток посредственных картин», — отметил он.
По словам Жарова, подобный механизм даст кинотеатрам возможность сосредоточиться на более качественных релизах.
«Это даст возможность российским кинотеатрам сосредоточиться на качественном контенте, а не заполнять сеансы всем подряд», — подчеркнул он.
Глава холдинга добавил, что квотирование может сыграть важную роль в развитии национального кинематографа.
«Одновременно квотирование станет действенным инструментом поддержки отечественного кинематографа, освобождая экранное время для российских лент», — сказал он.
Жаров отметил, что подобная система способствует конкуренции и развитию индустрии.
«Такая система способствует здоровой конкуренции и повышению общего культурного уровня кинопоказа», — заявил он.
В целом, по его мнению, квоты необходимы для защиты рынка.
«В целом квоты нужны, так как они защищают национальный рынок и стимулируют развитие местного производства», — заключил он.