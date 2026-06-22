Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Газпром-медиа холдинг» отметил необходимость квот на зарубежное кино

Они позволят отбирать качественный контент, считает гендиректор холдинга Александр Жаров
Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров
Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр ЖаровИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Введение квот на зарубежное кино может стать инструментом регулирования проката и поддержки отечественного кинематографа, а также повысить качество демонстрируемого в кинотеатрах контента. Об этом заявил генеральный директор «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров в беседе с ТАСС.

«Введение квот на зарубежное кино — необходимая мера, которая позволит внедрить систему отбора лучших иностранных фильмов для проката, исключив массовый нерегулируемый поток посредственных картин», — отметил он.

По словам Жарова, подобный механизм даст кинотеатрам возможность сосредоточиться на более качественных релизах.

«Это даст возможность российским кинотеатрам сосредоточиться на качественном контенте, а не заполнять сеансы всем подряд», — подчеркнул он.

Глава холдинга добавил, что квотирование может сыграть важную роль в развитии национального кинематографа.

«Одновременно квотирование станет действенным инструментом поддержки отечественного кинематографа, освобождая экранное время для российских лент», — сказал он.

Жаров отметил, что подобная система способствует конкуренции и развитию индустрии.

«Такая система способствует здоровой конкуренции и повышению общего культурного уровня кинопоказа», — заявил он.

В целом, по его мнению, квоты необходимы для защиты рынка.

«В целом квоты нужны, так как они защищают национальный рынок и стимулируют развитие местного производства», — заключил он.