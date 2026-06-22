«Газпром-медиа холдинг» отметил необходимость квот на зарубежное кино

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Введение квот на зарубежное кино может стать инструментом регулирования проката и поддержки отечественного кинематографа, а также повысить качество демонстрируемого в кинотеатрах контента. Об этом заявил генеральный директор «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров в беседе с ТАСС.