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Кит Урбан впервые публично обратился к Николь Кидман после развода

Поздравление Урбана появилось вскоре после появления слухов о возможном новом романе Николь Кидман
Николь Кидман с мужем Китом Урбаном
Николь Кидман с мужем Китом УрбаномИсточник: Legion-Media.ru

Кит Урбан публично поздравил Николь Кидман с днем рождения спустя несколько месяцев после их расставания. Музыкант впервые после развода обратился к бывшей супруге в социальных сетях.

В сторис артист опубликовал короткое сообщение: «С днем рождения, Николь Мэри!». Особое внимание фанатов привлекло то, что Урбан использовал второе имя актрисы — многие восприняли это как личный и теплый жест.

По данным Daily Mail, это стало первым публичным обращением музыканта к Кидман после завершения их отношений. Пара объявила о расставании осенью 2025 года после почти 20 лет брака, а официальный развод был оформлен в январе 2026 года.

За годы совместной жизни у 58-летней актрисы и 58-летнего музыканта родились две дочери — 17-летняя Сандей Роуз и 15-летняя Фейт Маргарет.

Поздравление Урбана появилось вскоре после появления слухов о возможном новом романе Николь Кидман. Зарубежные СМИ писали, что актриса якобы уже несколько месяцев встречается с влиятельным бизнесменом. Сама звезда пока не подтверждала эти сообщения.