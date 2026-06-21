В Госдуме призвали снимать фильмы о СВО

«Я хочу напомнить вам, что в 1941 году, когда 22 июня началась Отечественная война, к сентябрю уже был десяток военных кинодрам, — сказал парламентарий. — За 4 года войны 80 фильмов. А что сейчас происходит? Почему чиновники говорят, что рано снимать? Да не рано, опаздываем мы».