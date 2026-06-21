В Госдуме призвали снимать фильмы о СВО

БРЕСТ, 21 июня. /ТАСС/. Патриотические фильмы о проведении специальной военной операции уже должны сниматься в России, чтобы поднимать национальный дух россиян. Об этом в ходе секции «Духовно-культурные основы Великой Победы» в рамках форума «Великое наследие — общее будущее» заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре Николай Бурляев («Справедливая Россия»).
По словам депутата, бытует мнение, что снимать фильмы о проведении специальной военной операции рано, поскольку «все должно осесть, осознаться, прорасти».
«Я хочу напомнить вам, что в 1941 году, когда 22 июня началась Отечественная война, к сентябрю уже был десяток военных кинодрам, — сказал парламентарий. — За 4 года войны 80 фильмов. А что сейчас происходит? Почему чиновники говорят, что рано снимать? Да не рано, опаздываем мы».
Бурляев подчеркнул, что военные фильмы во время Великой Отечественной войны поднимали дух нации.