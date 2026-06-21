Раскрыты неожиданные подробности смерти звезды «Клюквенного щербета» Иртем

Как сообщалось ранее, Эдже Иртем скончалась в возрасте 35 лет. Это произошло на следующий день после ее дня рождения. По словам Угура Геккойуна, на левой руке актрисы обнаружили три рубца, которые могли остаться после укуса обезьяны во время недавней поездки в Таиланд.