Раскрыты неожиданные подробности смерти звезды «Клюквенного щербета» Иртем

Известная по сериалам «Клюквенный щербет», «Запретный плод» и «Семья» турецкая актриса Эдже Иртем, предварительно, скончалась вследствие проблем с сердцем после того, как потеряла сознание. Об этом пишет The Sun, материал перевел aif.ru.
По данным издания, Эдже Иртем потеряла сознание дома в Стамбуле. В тот момент с актрисой находилась ее мать. На место происшествия прибыли врачи, которые попытались помочь Эдже Иртем. Однако, несмотря на усилия медработников, ее смерть наступила около полудня 15 июня.
«Предварительные данные свидетельствуют о том, что она умерла от сердечного приступа», — рассказал адвокат Угур Геккойун.
Отмечается, что за день до инцидента актриса опубликовала пост, в котором поблагодарила поклонников за поздравления с днем рождения.
Как сообщалось ранее, Эдже Иртем скончалась в возрасте 35 лет. Это произошло на следующий день после ее дня рождения. По словам Угура Геккойуна, на левой руке актрисы обнаружили три рубца, которые могли остаться после укуса обезьяны во время недавней поездки в Таиланд.