Вместе с ними на прогулке также были дочь Хейзел и давний стилист актрисы Сердж Норман. А вот второй сын Робертс — близнец Хейзел Финнеас — в этот раз отсутствовал. Он сейчас учится в Калифорнийском университете в Беркли. Не было рядом и мужа актрисы, оператора Дэнни Модера.