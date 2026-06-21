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Джулию Робертс прогулялась по Нью-Йорку с повзрослевшими детьми

Актрису засняли во время прогулки с 21-летней дочерью и 19-летним сыном
Соня Жарова
Автор Кино Mail

58-летняя голливудская звезда Джулия Робертс попала в объективы папарацци во время прогулки по Нью-Йорку. Компанию актрисе составили двое ее наследников — 21-летняя дочь Хейзел и 19-летний сын Генри.

Джулия Робертс с детьми
Джулия Робертс с детьмиИсточник: Legion-Media.ru

Внимание публики мгновенно приковал Генри. Молодой человек сильно вытянулся и теперь буквально нависает над знаменитой матерью. На опубликованных кадрах он выше Робертс на целую голову, что спровоцировало бурное обсуждение среди фанатов. Поклонники отметили, как быстро повзрослели дети голливудской дивы.

Сама Робертс выглядела безупречно. Для выхода она выбрала строгий черный костюм, дополнив его жемчужной нитью и очками. Во время променада актриса тепло общалась с семьей, а в какой-то момент нежно обняла сына за талию.

Джулия Робертс с детьми
Джулия Робертс с детьмиИсточник: Legion-Media.ru

Вместе с ними на прогулке также были дочь Хейзел и давний стилист актрисы Сердж Норман. А вот второй сын Робертс — близнец Хейзел Финнеас — в этот раз отсутствовал. Он сейчас учится в Калифорнийском университете в Беркли. Не было рядом и мужа актрисы, оператора Дэнни Модера.

Сейчас Генри получает образование в Институте Пратта на Манхэттене, а Хейзел учится в Тринити-колледже в Дублине.