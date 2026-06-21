Звезда сериала «Клан Сопрано» Джеймс Гандольфини в последние годы жизни боролся с тяжелой тревожностью. Как сообщает RadarOnline со ссылкой на отрывки из книги его близкого друга Дика Каветта, главной причиной паники стали сомнения в собственном таланте. Актер настолько сильно переживал из-за своих навыков, что незадолго до смерти был вынужден обратиться за помощью к специалистам.
Оказывается, Гандольфини относился к себе крайне скептически. Оценивая свою карьеру, он видел только минусы: считал себя недостаточно привлекательным и искренне не понимал, за что зрители его любят.
Со временем приступы тревоги начали мешать работе. На одном из прослушиваний Джеймс так разволновался, что остановил процесс, а на другое интервью он и вовсе не явился.
Ранее сообщалось, что в Госдуме призвали штрафовать на 3 млн рублей за показ «Рэмбо» и «Клана Сопрано».