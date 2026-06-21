Звезда сериала «Клан Сопрано» Джеймс Гандольфини в последние годы жизни боролся с тяжелой тревожностью. Как сообщает RadarOnline со ссылкой на отрывки из книги его близкого друга Дика Каветта, главной причиной паники стали сомнения в собственном таланте. Актер настолько сильно переживал из-за своих навыков, что незадолго до смерти был вынужден обратиться за помощью к специалистам.