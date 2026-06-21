Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, что звезда «Клана Сопрано» боролся с тревожностью перед смертью

Джеймс Гандольфини настолько сильно переживал из-за своих навыков, что незадолго до смерти был вынужден обратиться за помощью к специалистам
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Джеймс Гандольфини в сериале «Сопрано»
Джеймс Гандольфини в сериале «Сопрано»

Звезда сериала «Клан Сопрано» Джеймс Гандольфини в последние годы жизни боролся с тяжелой тревожностью. Как сообщает RadarOnline со ссылкой на отрывки из книги его близкого друга Дика Каветта, главной причиной паники стали сомнения в собственном таланте. Актер настолько сильно переживал из-за своих навыков, что незадолго до смерти был вынужден обратиться за помощью к специалистам.

Оказывается, Гандольфини относился к себе крайне скептически. Оценивая свою карьеру, он видел только минусы: считал себя недостаточно привлекательным и искренне не понимал, за что зрители его любят.

Со временем приступы тревоги начали мешать работе. На одном из прослушиваний Джеймс так разволновался, что остановил процесс, а на другое интервью он и вовсе не явился.

Ранее сообщалось, что в Госдуме призвали штрафовать на 3 млн рублей за показ «Рэмбо» и «Клана Сопрано».