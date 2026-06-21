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Дочь Веры Глаголевой показала редкое фото с подросшими сыновьями

Анастасия Шубская поделилась новыми кадрами семейного отдыха в Турции
Соня Жарова
Автор Кино Mail

Дочь Веры Глаголевой, модель Анастасия Шубская, поделилась с подписчиками новыми кадрами семейного отдыха в Турции. Модель показала трогательные моменты с сыновьями, рожденными в ее браке с хоккеистом Александром Овечкиным.

Анастасия Шубская с сыновьями / фото: соцсети
Анастасия Шубская с сыновьями / фото: соцсети

На кадрах Шубская запечатлена вместе с детьми на фоне живописного побережья. Для прогулки у моря она надела легкое черное платье с цветочным принтом.

На одном фото Анастасия нежно обнимает младшего сына, на другом — стоит сразу с двумя наследниками. Публикацию она сопроводила короткими подписями: «Моя любовь» и «И вторая».

Поклонники заметили, как сильно выросли дети пары. Старшему сыну Сергею в августе исполнится восемь лет, а младшему Илье в мае уже было шесть.

Оба мальчика пошли по стопам знаменитого отца — они занимаются хоккеем.

Анастасия Шубская и Александр Овечкин поженились в 2016 году. Пара редко показывает семейные моменты, поэтому новые кадры с подросшими сыновьями вызвали особый интерес у поклонников.

Ранее дочь Веры Глаголевой появилась на публике в мини-платье с глубоким декольте.