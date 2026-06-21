Дочь Веры Глаголевой, модель Анастасия Шубская, поделилась с подписчиками новыми кадрами семейного отдыха в Турции. Модель показала трогательные моменты с сыновьями, рожденными в ее браке с хоккеистом Александром Овечкиным.
На кадрах Шубская запечатлена вместе с детьми на фоне живописного побережья. Для прогулки у моря она надела легкое черное платье с цветочным принтом.
На одном фото Анастасия нежно обнимает младшего сына, на другом — стоит сразу с двумя наследниками. Публикацию она сопроводила короткими подписями: «Моя любовь» и «И вторая».
Поклонники заметили, как сильно выросли дети пары. Старшему сыну Сергею в августе исполнится восемь лет, а младшему Илье в мае уже было шесть.
Оба мальчика пошли по стопам знаменитого отца — они занимаются хоккеем.
Анастасия Шубская и Александр Овечкин поженились в 2016 году. Пара редко показывает семейные моменты, поэтому новые кадры с подросшими сыновьями вызвали особый интерес у поклонников.
Ранее дочь Веры Глаголевой появилась на публике в мини-платье с глубоким декольте.