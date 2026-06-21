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13-летний сын Сарика Андреасяна попал в аварию на гонках и перенес срочную операцию

Марк серьезно пострадал на соревнованиях по картингу
Соня Жарова
Автор Кино Mail

13-летний Марк, сын режиссера Сарика Андреасяна, серьезно пострадал на соревнованиях по картингу. О происшествии рассказала его мать, бывшая супруга режиссера Алена Андреасян. Она раскрыла подробности состояния мальчика.

Сарик Андреасян с сыном / фото: соцсети
Сарик Андреасян с сыном / фото: соцсети

Как сообщила Алена, подросток потерял управление и вылетел с трассы. Видео момента аварии она опубликовала в соцсетях. Женщина призналась, что в тот день планировала приехать на соревнования, но осталась дома.

«Тот день, когда планировала поехать на гонки к сыну, но не поехала. Жив — и на том спасибо!» — написала мама Марка.

После столкновения мальчика экстренно доставили в больницу. По словам Алены, карт получил критические повреждения, а сам подросток находился в тяжелом состоянии.

«Карт — в мясо. Марк в больнице. Я не знаю, где беру резервы, но, видимо, родительское сердце бездонное», — поделилась она.

Сарик Андреасян с детьми, фото: соцсети
Сарик Андреасян с детьми, фото: соцсети

Медики провели срочную операцию. Алена уточнила, что сыну установили металлические конструкции для восстановления сломанных конечностей.

«Марка прооперировали. Поставили спицы на правую, пластину на левую. Впереди полгода реабилитации», — рассказала она.

Несмотря на случившееся, мать подростка старается сохранять бодрость духа и поддерживать сына.

«Время за книгами пролетит незаметно. Жизнь не может быть только из сладких моментов. Важно то, как ты горькие проживаешь. Поехали дальше!» — написала Алена.

Ранее Сарик Андреасян предсказал, каким будет кино будущего. Режиссер уверен: совсем скоро зрители смогут не просто смотреть фильм, а находиться внутри него.