13-летний Марк, сын режиссера Сарика Андреасяна, серьезно пострадал на соревнованиях по картингу. О происшествии рассказала его мать, бывшая супруга режиссера Алена Андреасян. Она раскрыла подробности состояния мальчика.
Как сообщила Алена, подросток потерял управление и вылетел с трассы. Видео момента аварии она опубликовала в соцсетях. Женщина призналась, что в тот день планировала приехать на соревнования, но осталась дома.
«Тот день, когда планировала поехать на гонки к сыну, но не поехала. Жив — и на том спасибо!» — написала мама Марка.
После столкновения мальчика экстренно доставили в больницу. По словам Алены, карт получил критические повреждения, а сам подросток находился в тяжелом состоянии.
«Карт — в мясо. Марк в больнице. Я не знаю, где беру резервы, но, видимо, родительское сердце бездонное», — поделилась она.
Медики провели срочную операцию. Алена уточнила, что сыну установили металлические конструкции для восстановления сломанных конечностей.
«Марка прооперировали. Поставили спицы на правую, пластину на левую. Впереди полгода реабилитации», — рассказала она.
Несмотря на случившееся, мать подростка старается сохранять бодрость духа и поддерживать сына.
«Время за книгами пролетит незаметно. Жизнь не может быть только из сладких моментов. Важно то, как ты горькие проживаешь. Поехали дальше!» — написала Алена.
Ранее Сарик Андреасян предсказал, каким будет кино будущего. Режиссер уверен: совсем скоро зрители смогут не просто смотреть фильм, а находиться внутри него.