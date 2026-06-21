Актрису Екатерину Волкову госпитализировали

Волкова также снималась в фильмах «Живой», «2-АССА-2» и «Саранча», а также в сериалах «Скорая помощь», «Пищеблок» и «Закон каменных джунглей». За карьеру актриса снялась более чем в 90 фильмах и телевизионных проектах.