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Актрису Екатерину Волкову госпитализировали

Она находится под наблюдением врачей
Екатерина Волкова
Екатерина ВолковаИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российская актриса театра и кино Екатерина Волкова, известная по ролям в сериалах «КГБ в смокинге», «Next 2» и другим, госпитализирована и находится под наблюдением врачей. Об этом ТАСС сообщил ее представитель.

«Ее госпитализировали. Пока она под присмотром врачей», — сказал собеседник агентства.

Волкова также снималась в фильмах «Живой», «2-АССА-2» и «Саранча», а также в сериалах «Скорая помощь», «Пищеблок» и «Закон каменных джунглей». За карьеру актриса снялась более чем в 90 фильмах и телевизионных проектах.