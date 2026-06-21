Актрису Екатерину Волкову госпитализировали

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российская актриса театра и кино Екатерина Волкова, известная по ролям в сериалах «КГБ в смокинге», «Next 2» и другим, госпитализирована и находится под наблюдением врачей. Об этом ТАСС сообщил ее представитель.
«Ее госпитализировали. Пока она под присмотром врачей», — сказал собеседник агентства.
Волкова также снималась в фильмах «Живой», «2-АССА-2» и «Саранча», а также в сериалах «Скорая помощь», «Пищеблок» и «Закон каменных джунглей». За карьеру актриса снялась более чем в 90 фильмах и телевизионных проектах.