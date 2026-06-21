Умер актер сериала «Мосгаз» и преподаватель МХАТ Вячеслав Рыбаков

Доцент кафедры пластического воспитания артиста Школы-студии МХАТ, член Гильдии режиссеров-педагогов по пластике Вячеслав Рыбаков ушел из жизни на 53-м году жизни. Об этом сообщила Школа-студия МХАТ.
Вячеслав Рыбаков был известен не только как педагог сценического движения и боя, но и как актер. Он снимался в проектах «Хор», «С неба и в бой», «Мосгаз. Дело № 4: Шакал», «Моими глазами» и других.
Отмечается, что Рыбаков боролся с тяжелой болезнью.
Вячеслав Рыбаков окончил Ярославский театральный институт в 1995 году, а в 1998 году завершил ассистентуру-стажировку по кафедре пластической выразительности актера в Высшем театральном училище имени Б. В. Щукина.
С 1997 года он преподавал в Школе-студии МХАТ. В учебном заведении отметили, что педагог пользовался доверием студентов актерского факультета и объединял их любовью к своей дисциплине.
В сообщении Школы-студии МХАТ подчеркивается, что Рыбаков был человеком, который формировал не только профессиональные навыки артиста, но и его отношение к жизни. Учебное заведение выразило соболезнования родным и близким педагога.