Звезда сериала «Ворониных» Екатерина Волкова вышла в свет в откровенном наряде. Актриса поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Волкова показала поклонникам, как отдыхает с подругами в Париже. На одном из снимков артистка запечатлена в ресторане с видом на Эйфелеву башню. Для выхода она выбрала молочное платье с принтом в виде вишен и глубоким декольте. Образ дополнили часы, золотой браслет и массивные серьги. Волосы актриса уложила, а макияж сделала в нюдовых тонах.
«Это не первый мой Париж, но каждый раз он чувствуется иначе...» — подписала пост знаменитость.
В 2010 году Волкова вышла замуж за хореографа и ведущего Андрея Карпова. Спустя несколько месяцев актриса забеременела. Она признавалась, что очень хотела ребенка, но материнство давалось ей тяжело. На протяжении двух лет артистка не могла нормально выспаться. Повторять этот опыт Волкова не хочет, поэтому больше детей не планирует.
Ранее сообщалось, что Екатерина Волкова живет в особняке за 32 млн рублей в Подмосковье.