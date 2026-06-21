В 2010 году Волкова вышла замуж за хореографа и ведущего Андрея Карпова. Спустя несколько месяцев актриса забеременела. Она признавалась, что очень хотела ребенка, но материнство давалось ей тяжело. На протяжении двух лет артистка не могла нормально выспаться. Повторять этот опыт Волкова не хочет, поэтому больше детей не планирует.