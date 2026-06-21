СМИ: Зендая влюбилась в Тома Холланда после его выступления в образе Рианны

Речь идет о выступлении Холланда в шоу Lip Sync Battle в 2017 году. Тогда актер, известный по роли Человека-паука, неожиданно вышел на сцену в провокационном образе: в чулках в сетку, черных шортах с оборками и латексном корсетном топе. Под искусственным дождем и с пиротехникой он исполнил чувственную хореографию под хит Рианны.