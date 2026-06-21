СМИ: Зендая влюбилась в Тома Холланда после его выступления в образе Рианны

Вирусное выступление Тома Холланда с песней Рианны Umbrella могло стать тем самым моментом, который изменил его отношения с Зендаей. По словам источника, именно после этого номера актриса окончательно прониклась чувствами к своему будущему мужу.
Речь идет о выступлении Холланда в шоу Lip Sync Battle в 2017 году. Тогда актер, известный по роли Человека-паука, неожиданно вышел на сцену в провокационном образе: в чулках в сетку, черных шортах с оборками и латексном корсетном топе. Под искусственным дождем и с пиротехникой он исполнил чувственную хореографию под хит Рианны.
Источник издания Mail on Sunday утверждает, что этот номер стал для Зендаи настоящим откровением.
«Это не просто сексуально — это показывает, насколько он невероятно талантлив. Нужна большая уверенность в себе, чтобы гетеросексуальный мужчина так перевоплотился», — рассказал инсайдер.
На видео с выступления можно увидеть реакцию Зендаи: актриса сначала смотрела на Холланда с удивлением и смеялась, не веря происходящему, а затем явно оценила его харизму и артистизм.
«Вы можете увидеть шок на ее лице, а потом восхищение. Думаю, однажды они покажут это видео своим детям», — отметил источник.
Сейчас история пары получила новое звучание на фоне недавнего подтверждения их брака. Том Холланд впервые публично намекнул, что они с Зендаей действительно стали мужем и женой после месяцев слухов.