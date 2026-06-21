Лиза Моряк обратилась к Энн Хэтэуэй после новости о третьей беременности голливудской звезды. В своем личном блоге российская актриса призналась, что рада пополнению в рядах будущих мам, но подметила существенную разницу: у Энн, в отличие от Лизы, муж не армянин. Впрочем, Моряк считает это некритичным — в Голливуде, по ее словам, армянских мужчин хватает.