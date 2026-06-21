Лиза Моряк обратилась к Энн Хэтэуэй после новости о третьей беременности голливудской звезды. В своем личном блоге российская актриса призналась, что рада пополнению в рядах будущих мам, но подметила существенную разницу: у Энн, в отличие от Лизы, муж не армянин. Впрочем, Моряк считает это некритичным — в Голливуде, по ее словам, армянских мужчин хватает.
Звезда фильма «Онегин» также призвала зарубежную коллегу смело обращаться за советом.
«Ты можешь спрашивать любые советы, любые вопросы, я подскажу, где лучше беременность вести, какие витамины принимать. Знаешь, сейчас очень вышло много новых бутылочек, памперсы стали мягче, экологичнее. Сейчас вообще даже ведро для памперсов появилось!» — заявила Моряк.
Ранее Энн Хэтэуэй объявила о третьей беременности. В личном блоге она выложила видео: в белом купальнике актриса сначала прикрывает живот руками, а через секунду убирает их, показывая округлившиеся формы, после чего убегает. Трогательный ролик можно найти здесь.