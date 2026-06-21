Дженнифер Энистон простилась с режиссером «Друзей» Джеймсом Берроузом

Актриса рассказала, что родные дети Берроуза были щедры и делились им со всеми, кому посчастливилось ощутить его удивительное присутствие. Для нее он стал фигурой отца. Также, по заверению актрисы, Берроуз всегда интересовался ее жизнью, переживал за нее, радовался ее успехам, учил и направлял, поддерживал в самые трудные и в самые счастливые моменты. Энистон отметила, что он сильно их баловал.