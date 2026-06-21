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Тарханова рассказала о воспитании детей: «Мир меняется, но истины остаются»

Звезда призналась, что каждый день продолжает познавать мир и открывать для себя новые смыслы
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Глафира Тарханова
Глафира ТархановаИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Глафира Тарханова рассказала подписчикам о том, как воспитывает детей и почему считает важным читать вместе с ними. Звезда призналась, что каждый день продолжает познавать мир и открывать для себя новые смыслы.

По словам Тархановой, ее больше всего удивляют люди, жизненные обстоятельства и то, как трансформируется современное общество. При этом актриса убеждена: даже в эпоху перемен есть вещи, которые остаются неизменными.

«Мир меняется, но истины остаются, существует уникальная неизменная константа», — написала артистка.

Особое место в своих размышлениях Глафира отвела классике. Сейчас она вместе с детьми осваивает школьную программу и замечает, что многие произведения спустя годы не теряют своей силы.

Глафира Тарханова с дочерью, фото: соцсети
Глафира Тарханова с дочерью, фото: соцсети

Актриса уверена: приобщать детей к книгам лучше всего в кругу семьи. По ее мнению, совместное чтение не только формирует интерес к литературе, но и дает возможность обсуждать темы, которые волнуют и взрослых, и детей.

«Читать книги вместе с детьми — это почти так же, как вместе посмотреть хорошее кино, и даже круче», — отметила Тарханова.

Звезда добавила, что у каждого взрослого есть свое восприятие текста, а разговор о прочитанном с ребенком помогает взглянуть на историю под другим углом.

«Совместный анализ — это так ценно», — подчеркнула актриса и поинтересовалась у подписчиков, читают ли они книги своим детям.

Ранее Глафира Тарханова снялась с подросшей дочерью в день ее рождения.