Актриса Глафира Тарханова рассказала подписчикам о том, как воспитывает детей и почему считает важным читать вместе с ними. Звезда призналась, что каждый день продолжает познавать мир и открывать для себя новые смыслы.
По словам Тархановой, ее больше всего удивляют люди, жизненные обстоятельства и то, как трансформируется современное общество. При этом актриса убеждена: даже в эпоху перемен есть вещи, которые остаются неизменными.
«Мир меняется, но истины остаются, существует уникальная неизменная константа», — написала артистка.
Особое место в своих размышлениях Глафира отвела классике. Сейчас она вместе с детьми осваивает школьную программу и замечает, что многие произведения спустя годы не теряют своей силы.
Актриса уверена: приобщать детей к книгам лучше всего в кругу семьи. По ее мнению, совместное чтение не только формирует интерес к литературе, но и дает возможность обсуждать темы, которые волнуют и взрослых, и детей.
«Читать книги вместе с детьми — это почти так же, как вместе посмотреть хорошее кино, и даже круче», — отметила Тарханова.
Звезда добавила, что у каждого взрослого есть свое восприятие текста, а разговор о прочитанном с ребенком помогает взглянуть на историю под другим углом.
«Совместный анализ — это так ценно», — подчеркнула актриса и поинтересовалась у подписчиков, читают ли они книги своим детям.
Ранее Глафира Тарханова снялась с подросшей дочерью в день ее рождения.