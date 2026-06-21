Деми Мур обратилась к жене Брюса Уиллиса в день ее 50-летия: «Горжусь тобой»

18 июня Эмма Хеминг, жена Брюса Уиллиса, отметила свое 50-летие. Она поделилась трогательным постом в блоге.
Хеминг написала: «Сегодня мне исполнилось 50. Я готова к новому десятилетию и всему, что оно принесет. Мои 40-е годы были непростыми, но я горжусь достижениями как жены, матери и активистки. Мы также гордимся работой Фонда Эммы и Брюса Уиллисов и тем, что нас ждет впереди».
Эмма опубликовала архивное видео 2017 года. В нем Брюс поет «С днем рождения» детским голосом, вдохнув гелий из шарика.
Кроме того, Хеминг показала свежее фото с Уиллисом в праздничных колпаках. Деми Мур поздравила именинницу, рассказав о ее бренде Make Time Wellness. Она написала: «Поздравляю с запуском! Я горжусь тобой и тем, что ты моя семья».
Напомним, Хеминг и Уиллис отметили 17-летие со дня свадьбы 21 марта. Сейчас актер продолжает бороться с лобно-височной деменцией, а его большая семье оказывает невероятную поддержку: «Моего мужа так любят. Мы делаем все возможное в сложившихся обстоятельствах».
Ранее Эмма Хеминг рассказала, как ухаживает за больным Брюсом Уиллисом.