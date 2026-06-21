Деми Мур обратилась к жене Брюса Уиллиса в день ее 50-летия: «Горжусь тобой»

Хеминг написала: «Сегодня мне исполнилось 50. Я готова к новому десятилетию и всему, что оно принесет. Мои 40-е годы были непростыми, но я горжусь достижениями как жены, матери и активистки. Мы также гордимся работой Фонда Эммы и Брюса Уиллисов и тем, что нас ждет впереди».