Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая поделилась свежим снимком без макияжа. Фото появилось в ее Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
52-летняя звезда запечатлена с волосами, собранными в небрежный пучок, и полностью чистой кожей. Для кадра она выбрала белую футболку и расположилась в разноцветном кресле.
Ранее сообщалось, что Юлия Высоцкая заработала 164 млрд рублей на лекарствах и еде. Как выяснили СМИ, знаменитость числится учредителем 67 организаций. Суммарный чистый доход всех этих предприятий превысил 6,7 миллиарда рублей.