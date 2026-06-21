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52-летняя Юлия Высоцкая показала, как выглядит без макияжа и фильтров

Актриса опубликовала «честное» фото
Соня Жарова
Автор Кино Mail

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая поделилась свежим снимком без макияжа. Фото появилось в ее Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Юлия Высоцкая / фото: соцсети
Юлия Высоцкая / фото: соцсети

52-летняя звезда запечатлена с волосами, собранными в небрежный пучок, и полностью чистой кожей. Для кадра она выбрала белую футболку и расположилась в разноцветном кресле.

Ранее сообщалось, что Юлия Высоцкая заработала 164 млрд рублей на лекарствах и еде. Как выяснили СМИ, знаменитость числится учредителем 67 организаций. Суммарный чистый доход всех этих предприятий превысил 6,7 миллиарда рублей.