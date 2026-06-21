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Звезда «Универа» Самбурская примерила образ блондинки в коротких шортах

39-летняя звезда надела парик с длинными светлыми волосами
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Настасья Самбурская
Настасья СамбурскаяИсточник: Legion-Media.ru

Настасья Самбурская примерила образ блондинки и выложила видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Актриса, известная по роли в сериале «Универ», появилась в кадре в коротких шортах.

39-летняя звезда надела парик с длинными светлыми волосами. Макияж она сделала с черными стрелками и красной помадой. На Самбурской была желтая облегающая майка с принтом, голубые шорты с коричневым ремнем и резиновые сапоги. Съемка прошла в гримерной.

Настасья Самбурская / фото: соцсети
Настасья Самбурская / фото: соцсети

Ранее, 20 мая, стало известно, что Самбурская частично выиграла суд у кемеровского блогера Алексея Псковитина из дуэта «Немагия». Об этом сообщило издание Life со ссылкой на SHOT.

Актриса заявила, что блогер распространял о ней ложную информацию, которая вредит репутации. В одном из роликов ее назвали эскортницей. В качестве доказательства Самбурская приложила результаты лингвистической экспертизы. Суд вынес решение 19 мая. Компенсация составила 3 млн рублей.