39-летняя звезда надела парик с длинными светлыми волосами. Макияж она сделала с черными стрелками и красной помадой. На Самбурской была желтая облегающая майка с принтом, голубые шорты с коричневым ремнем и резиновые сапоги. Съемка прошла в гримерной.