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Орландо Блум показал редкие кадры с 5-летней дочерью от Кэти Перри

Актер показал, как проводит время на природе с 5-летней Дейзи Дав
Соня Жарова
Автор Кино Mail

Орландо Блум поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкими кадрами своей подросшей дочери от Кэти Перри. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Орландо Блум с дочкой / фото: соцсети
Орландо Блум с дочкой / фото: соцсети

Актер показал, как проводит время на природе с 5-летней Дейзи Дав. На одном снимке Блум сидит с дочерью и собакой в палатке. На другом — девочка в пижаме с распущенными волосами позирует вместе с питомцем.

Дочь Орландо Блума и Кэти Перри / фото: соцсети
Дочь Орландо Блума и Кэти Перри / фото: соцсети

Кэти Перри и Орландо Блум начали встречаться в 2016 году. В 2019-м пара объявила о помолвке. Они расходились на несколько месяцев, но потом снова сходились. В августе 2020 года у артистов родилась дочь, которую назвали Дейзи Дав. Летом 2025 года стало известно, что Перри и Блум расстались после девяти лет отношений.

В мае певица выложила в личный блог архивное фото с наследницей. На снимке Кэти Перри лежит рядом с новорожденной девочкой. Она запечатлена в белой майке и трусах, с пучком на голове и без макияжа. Под фото знаменитость поздравила подписчиц с Международным днем матери.

Ранее Орландо Блума заподозрили в новом романе. Актера засняли с моделью Мередит, похожей на его бывшую жену Кэти Перри.