Кэти Перри и Орландо Блум начали встречаться в 2016 году. В 2019-м пара объявила о помолвке. Они расходились на несколько месяцев, но потом снова сходились. В августе 2020 года у артистов родилась дочь, которую назвали Дейзи Дав. Летом 2025 года стало известно, что Перри и Блум расстались после девяти лет отношений.