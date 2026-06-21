Орландо Блум поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкими кадрами своей подросшей дочери от Кэти Перри. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Актер показал, как проводит время на природе с 5-летней Дейзи Дав. На одном снимке Блум сидит с дочерью и собакой в палатке. На другом — девочка в пижаме с распущенными волосами позирует вместе с питомцем.
Кэти Перри и Орландо Блум начали встречаться в 2016 году. В 2019-м пара объявила о помолвке. Они расходились на несколько месяцев, но потом снова сходились. В августе 2020 года у артистов родилась дочь, которую назвали Дейзи Дав. Летом 2025 года стало известно, что Перри и Блум расстались после девяти лет отношений.
В мае певица выложила в личный блог архивное фото с наследницей. На снимке Кэти Перри лежит рядом с новорожденной девочкой. Она запечатлена в белой майке и трусах, с пучком на голове и без макияжа. Под фото знаменитость поздравила подписчиц с Международным днем матери.
Ранее Орландо Блума заподозрили в новом романе. Актера засняли с моделью Мередит, похожей на его бывшую жену Кэти Перри.