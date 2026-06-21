МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин присвоил Владимиру Конкину звание народного артиста России. Соответствующий указ опубликован.
Владимир Конкин известен по работам в фильмах «Аты-баты, шли солдаты…», «Место встречи изменить нельзя», «Романс о влюбленных», «Как закалялась сталь» и других. Кроме того, он принимал участие в дублировании зарубежных фильмов, таких как «Взвод», «Беглец», «Достучаться до небес», «Эффект бабочки».
В 2010 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России. Является членом Союза кинематографистов России.