21 июня 2026 Источник: ТАСС

Путин присвоил Владимиру Конкину звание народного артиста России

Он известен по работам в фильмах «Аты-баты, шли солдаты...», «Место встречи изменить нельзя», «Романс о влюбленных», «Как закалялась сталь»